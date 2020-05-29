Будущее МТЗ, приватизация, избирательная кампания: Президент ответил на вопросы работников МТЗ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко не мог уехать с МТЗ, не пообщавшись с его сотрудниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беседа длилась почти полтора часа. Говорили, конечно, о предприятии, подходах к его работе и дальнейшем развитии. «Кто в кризис продаёт предприятия?» Александр Лукашенко рассказал, как относится к приватизации Рассуждали о той стратегии, которую мы избрали глобально. Ведь МТЗ, наряду с основными заводами страны, несмотря на пандемию, не останавливал работу, в отличие от зарубежных коллег. Они сегодня пожинают плоды принятых решений – запускать экономику приходится фактически заново. Беларусь пошла другим путем. Президент не раз объяснял суть нашего подхода: пандемия рано или поздно закончится, а желание есть и жить хорошо останется.

Все это сопровождается комментариями в СМИ, и не только в белорусских. Периодически появляются различные слухи и достаточно громкие заявления. Например, когда действующий глава государства анонсировал традиционную в предвыборное время смену состава правительства, стали звучать различные версии, почему именно сейчас. Возможностью услышать ответ из первых уст и, как говорят журналисты, провести фактчекинг, воспользовался один из сотрудников завода.