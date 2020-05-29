Будущее МТЗ, приватизация, избирательная кампания: Президент ответил на вопросы работников МТЗ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко не мог уехать с МТЗ, не пообщавшись с его сотрудниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко не мог уехать с МТЗ, не пообщавшись с его сотрудниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беседа длилась почти полтора часа. Говорили, конечно, о предприятии, подходах к его работе и дальнейшем развитии.
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Рассуждали о той стратегии, которую мы избрали глобально. Ведь МТЗ, наряду с основными заводами страны, несмотря на пандемию, не останавливал работу, в отличие от зарубежных коллег. Они сегодня пожинают плоды принятых решений – запускать экономику приходится фактически заново. Беларусь пошла другим путем. Президент не раз объяснял суть нашего подхода: пандемия рано или поздно закончится, а желание есть и жить хорошо останется.
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По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания. 9 августа нам предстоит выбрать главу государства. Сейчас же потенциальные претенденты на должность номер один собирают подписи, чтобы иметь право баллотироваться.
Все это сопровождается комментариями в СМИ, и не только в белорусских. Периодически появляются различные слухи и достаточно громкие заявления. Например, когда действующий глава государства анонсировал традиционную в предвыборное время смену состава правительства, стали звучать различные версии, почему именно сейчас.
Возможностью услышать ответ из первых уст и, как говорят журналисты, провести фактчекинг, воспользовался один из сотрудников завода.
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Разговор с главой государства получился довольно откровенным. Президент, отвечая на вопросы, приводил красноречивые примеры и делился своим мнением и жизненными принципами. Заводчане остались под большим впечатлением от общения.
Подробностями визита главы государства на МТЗ наши коллеги поделятся в итоговой программе «Неделя».