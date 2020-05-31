Наталья Кочанова: квалифицированную медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями

Новости Беларуси. Многие белорусские клиники, которые в апреле оперативно перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом, вновь возвращаются к привычному режиму работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, Минский городской клинический онкологический диспансер.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Президентом нашей страны была поставлена задача, что квалифицированную медицинскую помощь, вообще медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями. Конечно, сейчас мы понимаем, что у всех на слуху заболевание COVID, больные, те, которые попали в эту ситуацию. Но вместе с тем у нас большое количество людей, у которых другие заболевания. Поэтому они должны получать эту помощь.

Здесь два корпуса были перепрофилированы для COVID-больных. И сегодня мы увидели, что хирургический корпус открыт, здесь проводятся операции, и люди получают медицинскую помощь по своему заболеванию. С завтрашнего дня начнет работать второй корпус, где люди будут получать квалифицированную медицинскую помощь, которая необходима им в данный момент.