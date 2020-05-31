Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15 лет.
Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы
В этой комнате подозрительные документы проверяют уже тщательнее. Здесь выявляют подделку в 99 % случаев.
Самый распространенный способ – ультрафиолет. Вы знали, к примеру, что под УФ-светом на страницах белорусского паспорта (если он настоящий, конечно) папоротник или, скажем, на китайской визе лучи солнца?
Анна Дмитраница, офицер отделения отряда пограничного контроля «Минск»:
Можно исследовать паспорт под воздействием ультрафиолетовых лучей. Таким образом мы можем заметить замену страниц документа либо, к примеру, найти места вероятных подчисток или подделок.