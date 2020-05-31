Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15 лет.

Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

В этой комнате подозрительные документы проверяют уже тщательнее. Здесь выявляют подделку в 99 % случаев.