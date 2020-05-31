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Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы

31 мая 2020 17:10
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15 лет.

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В этой комнате подозрительные документы проверяют уже тщательнее. Здесь выявляют подделку в 99 % случаев.

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы-1

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы-3

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы-5

Самый распространенный способ – ультрафиолет. Вы знали, к примеру, что под УФ-светом на страницах белорусского паспорта (если он настоящий, конечно) папоротник или, скажем, на китайской визе лучи солнца? 

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы-8

Анна Дмитраница, офицер отделения отряда пограничного контроля «Минск»:
Можно исследовать паспорт под воздействием ультрафиолетовых лучей. Таким образом мы можем заметить замену страниц документа либо, к примеру, найти места вероятных подчисток или подделок. 

Вы знали, что на страницах белорусского паспорта есть папоротник? Ультрафиолет помогает выявлять поддельные документы-11

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# Государственная граница Беларуси # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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