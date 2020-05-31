Медучреждения Беларуси возвращаются к обычному режиму работы. Представители власти проинспектировали больницы

Новости Беларуси. Сейчас на слуху, конечно, ситуация с коронавирусом. Но и другие заболевания требуют точной диагностики и серьезного лечения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта работа в Беларуси не останавливалась ни на минуту. Об этом Президент говорил с первых дней пандемии. Но сейчас будет и дополнительное подспорье – многие клиники, которые в апреле оперативно перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, вновь возвращаются к привычному режиму работы.

Проинспектировать, как выполняется это поручение главы государства сегодня, несмотря на выходной, в больницы отправились представители власти. Например, Минский онкологический диспансер. 31 мая его посетила Наталья Кочанова, чтобы пообщаться и с медиками, и с пациентами. В этой клинике, к слову, оперируют пациентов с патологиями щитовидной железы со всей страны. Наталья Кочанова: квалифицированную медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями Что же до темы коронавируса, здесь тоже, несмотря на позитивные тенденции, важно не расслабляться и не сбавлять оборотов. Это еще одно требование Президента ко всему медицинскому сообществу. И хотя большинство переносят вирус в легкой или же бессимптомной форме, есть и те, кому нужна особая помощь. И вот за них медики продолжают бороться и работать 24 на 7.

Ровно три месяца назад в Беларуси был зарегистрирован первый случай COVID-19. Конечно, это время стало серьезной школой для всей белорусской медицины. Но сегодня у наших врачей есть и стратегия лечения, и бесценный опыт, и средства защиты, и, самое главное, понимание, как же двигаться дальше. Более 18,5 тысяч пациентов в стране уже победили коронавирус – они полностью здоровы. «Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска В течение последних – майских недель заболеваемость на том самом плато, о котором не раз говорили медики – это когда количество новых случаев ежедневно не растет и находится примерно на одинаковом уровне. Более того, в последние дни, похоже, наметилась и тенденция к небольшому, но все же снижению новых положительных результатов тестирования.

А вот количество таких исследований постоянно растет. Ежесуточно в стране сейчас проводят около 14 тысяч тестов на COVID-19, хотя когда-то начинали всего с нескольких сотен. И доля подтвержденных в этом общем количестве тоже снижается. О победе над коронавирусом говорить пока рано. Но важно то, что сейчас ситуация стабильна. А это позволяет понимать, как системе здравоохранения работать сегодня и прогнозировать, что будет завтра. Репортаж Яны Шипко. Плановых операций по щитовидной железе ждали пациенты по всей стране. То, что отделение возобновило свое профильное лечение, для них, конечно, облегчение. В этой палате женщины из Дзержинска и Рогачева. Таких операций со среды провели уже около сотни. 1 июня к работе готовится вернуться и радиология.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Видите, вот Александр Григорьевич, Президент, сказал, что надо открывать. Тут же у нас лечили других больных. – Мы ждем. Допустим, у меня была отложена операция. Я, конечно, очень переживала, у меня повторная. Наталья Кочанова:

Он услышал это и говорит: а почему другие люди не должны получать? Что ж откладывать? Тем более что у нас такая возможность есть. Такой «живой» мониторинг – поручение главы государства. Александр Лукашенко ситуацию держит на личном контроле.