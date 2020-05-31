Могут спросить, кто человек по знаку Зодиака. Как в Национальном аэропорту «Минск» выявляют нарушителей госграницы

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту работает особое подразделение – отдел пограничного контроля «Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ему уже 15 лет.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Мы приехали в аэропорт, чтобы посмотреть, как здесь в пандемию, да и вообще несут службу. Виктория – одна из тех, кого первым делом видят туристы, да и белорусы, прилетающие в страну. Поэтому офицеру нужно быть приветливой, не забывая, конечно, об обязанностях. По инструкции, контролер тратит на проверку документов иностранца три минуты, гражданина Беларуси – две минуты. Они охраняют госграницу страны. Рассказываем о работе белорусских пограничников

Отряд «Минск» в 2019 году задержал больше 50 нарушителей границы. Чаще всего это граждане Ирана, которые пытаются через Беларусь уехать в ЕС. Естественно, с поддельными или чужими паспортами. Причем число нарушений от сезона не зависит. Задерживают круглый год.