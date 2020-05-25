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В Беларуси заезды школьников в загородные лагеря начнутся позже обычного

25 мая 2020 16:08
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Новости Беларуси. Проводить летние каникулы с пользой и отдыхать в загородных лагерях столичные школьники будут позже обычного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Заезды организуют не ранее 15 июня.

В Беларуси заезды школьников в загородные лагеря начнутся позже обычного-1

В 2020 году детей ждет 31 лагерь с круглосуточным пребыванием. Сейчас специалисты завершают подготовку материально-технической базы оздоровительных комплексов. Количество возможных смен в предстоящем летнем сезоне и даты заездов пока неизвестны.

В Беларуси заезды школьников в загородные лагеря начнутся позже обычного-4

В зависимости от эпидемиологической ситуации о старте летней оздоровительной кампании примет решение Министерство здравоохранения.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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