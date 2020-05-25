В Беларуси заезды школьников в загородные лагеря начнутся позже обычного

Новости Беларуси. Проводить летние каникулы с пользой и отдыхать в загородных лагерях столичные школьники будут позже обычного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Заезды организуют не ранее 15 июня.

В 2020 году детей ждет 31 лагерь с круглосуточным пребыванием. Сейчас специалисты завершают подготовку материально-технической базы оздоровительных комплексов. Количество возможных смен в предстоящем летнем сезоне и даты заездов пока неизвестны.