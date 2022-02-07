Лукашенко – Соловьёву: «Самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было»
Новости Беларуси. Белорусская многовекторность, за которую россияне критикуют нашу страну, не мешает стратегическому развитию отношений с нашим главным союзником. Об это заявил Александр Лукашенко во время интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Во время почти двухчасового разговора, Соловьев расспросил Президента буквально обо всем. От подробностей взаимодействия с прежним и нынешним руководством России, предательстве, событиях августа 2020 и вероятности горячей войны сейчас до видения будущего Беларуси, детей Александра Лукашенко и его личных планах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажите, если я у вас в рыночных условиях покупаю товар, я вам должен за это заплатить или вы мне?
Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:
Я скажу так, если бы я жил в другой стране, не в России, то я бы дал однозначный ответ. Но так как в России долгое время мы платили деньги за то, чтобы к нам подвели электроэнергию, за которую мы потом отдельно платили, то поэтому отвечу уклончиво.
Александр Лукашенко:
Да, так вот я вам скажу. Много таких было случаев. Ну просто вы помните. Мы покупаем у вас нефть, по мировой цене. А нам говорят, надо 14 или сколько там долларов сверху заплатить за то, что мы вам поставляем нефть. Я говорю: это неправильно, на переговорах. И Путин поворачивается: вы что, с ума сошли? Российским задает вопрос. Он же прав.
Владимир Соловьев:
Какие-то торгаши пытаются нажить 20 копеек, но вы с ними разберетесь.
Александр Лукашенко:
Да, я разберусь. Вы знаете. И до сих пор еще некоторые унижают. О которых вот недавно говорили. Но я терплю.
Владимир Соловьев:
Вы?
Александр Лукашенко:
Да, терплю. Представьте себе.
Владимир Соловьев:
Это с каких это пор добродетелью Лукашенко стало терпение?
Александр Лукашенко:
Ни с каких пор, а до каких пор я буду терпеть.
Владимир Соловьев:
Да не было никогда такой добродетели.
Александр Лукашенко:
Было.
Владимир Соловьев:
Лукашенко всегда был резкий.
Александр Лукашенко:
Да, вы это слышали. И когда мне перестали поставлять нефть, что я должен был сделать? Я говорю, Ильхам (Азербайджан), дай, пожалуйста, мне пару танкеров нефти через Украину вражескую. И мы в Одессе выгрузили и поставили.
Владимир Соловьев:
А вот это зря.
Александр Лукашенко:
Так остановилась бы экономика.
Владимир Соловьев:
Это тоже допускать нельзя.
Александр Лукашенко:
Это вы зря поступили.
Владимир Соловьев:
Это я согласен.
Александр Лукашенко:
Так это вы один согласны. А остальные меня дубасили во всех средствах массовой информации. И подвели под многовекторность. А так он на двух стульях. Владимир Рудольфович, самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было. Даже в самые острые периоды.
Владимир Соловьев:
Вы же всегда можете снять трубку, позвонить Путину, и этот вопрос будет решен.
Александр Лукашенко:
Снял и позвонил. Говорю: «Если вы считаете, что меня этим можно уколоть, – ошибаетесь. Безопасность и оборона – святое, даже если мы драться будем с вами. Вот это будет святое.
Владимир Соловьев:
Да нет, не дай бог.
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