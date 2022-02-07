Прямой эфир

Лукашенко – Соловьёву: «Самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было»

07 февраля 2022 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская многовекторность, за которую россияне критикуют нашу страну, не мешает стратегическому развитию отношений с нашим главным союзником. Об это заявил Александр Лукашенко во время интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко о Латушко: «Я его назначил. А если бы я Макея послушал, я бы его не назначал и правильно бы поступил» – читайте здесь.

Во время почти двухчасового разговора, Соловьев расспросил Президента буквально обо всем. От подробностей взаимодействия с прежним и нынешним руководством России, предательстве, событиях августа 2020 и вероятности горячей войны сейчас до видения будущего Беларуси, детей Александра Лукашенко и его личных планах. 

Лукашенко – Соловьёву: «Самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Скажите, если я у вас в рыночных условиях покупаю товар, я вам должен за это заплатить или вы мне?  

Лукашенко – Соловьёву: «Самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было»-4

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:  
Я скажу так, если бы я жил в другой стране, не в России, то я бы дал однозначный ответ. Но так как в России долгое время мы платили деньги за то, чтобы к нам подвели электроэнергию, за которую мы потом отдельно платили, то поэтому отвечу уклончиво. 

Александр Лукашенко:  
Да, так вот я вам скажу. Много таких было случаев. Ну просто вы помните. Мы покупаем у вас нефть, по мировой цене. А нам говорят, надо 14 или сколько там долларов сверху заплатить за то, что мы вам поставляем нефть. Я говорю: это неправильно, на переговорах. И Путин поворачивается: вы что, с ума сошли? Российским задает вопрос. Он же прав.  

Владимир Соловьев:  
Какие-то торгаши пытаются нажить 20 копеек, но вы с ними разберетесь.  

Александр Лукашенко:  
Да, я разберусь. Вы знаете. И до сих пор еще некоторые унижают. О которых вот недавно говорили. Но я терплю.  

Владимир Соловьев:  
Вы?  

Александр Лукашенко:  
Да, терплю. Представьте себе.  

Владимир Соловьев:  
Это с каких это пор добродетелью Лукашенко стало терпение?  

Лукашенко – Соловьёву: «Самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было»-7

Александр Лукашенко:  
Ни с каких пор, а до каких пор я буду терпеть.  

Владимир Соловьев:   
Да не было никогда такой добродетели.  

Александр Лукашенко:  
Было.  

Владимир Соловьев:  
Лукашенко всегда был резкий.  

Александр Лукашенко: 
Да, вы это слышали. И когда мне перестали поставлять нефть, что я должен был сделать? Я говорю, Ильхам (Азербайджан), дай, пожалуйста, мне пару танкеров нефти через Украину вражескую. И мы в Одессе выгрузили и поставили.  

Владимир Соловьев:  
А вот это зря.  

Александр Лукашенко:  
Так остановилась бы экономика.  

Владимир Соловьев:  
Это тоже допускать нельзя.

Александр Лукашенко:  
Это вы зря поступили. 

Владимир Соловьев:  
Это я согласен.  

Александр Лукашенко:  
Так это вы один согласны. А остальные меня дубасили во всех средствах массовой информации. И подвели под многовекторность. А так он на двух стульях. Владимир Рудольфович, самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было. Даже в самые острые периоды.  

Владимир Соловьев:  
Вы же всегда можете снять трубку, позвонить Путину, и этот вопрос будет решен.  

Александр Лукашенко:  
Снял и позвонил. Говорю: «Если вы считаете, что меня этим можно уколоть, – ошибаетесь. Безопасность и оборона – святое, даже если мы драться будем с вами. Вот это будет святое.  

Владимир Соловьев:
Да нет, не дай бог.  

Читайте также:  

Лукашенко в интервью Соловьеву: «Я не считаю себя Создателем»  

Почти 2 часа откровенных разговоров. Полная версия интервью Лукашенко вышла на YouTube-канале Соловьев Live  

Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Владимир Соловье # Павел Латушко # Владимир Путин # Ильхам Алиев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о Латушко: «Я его назначил. А если бы я Макея послушал, я бы его не назначал и правильно бы поступил»
07 февраля 2022 12:53

Лукашенко о Латушко: «Я его назначил. А если бы я Макея послушал, я бы его не назначал и правильно бы поступил»

«Как все советские люди». Юрий Караев рассказал о своих родителях
07 февраля 2022 12:48

«Как все советские люди». Юрий Караев рассказал о своих родителях

Караев о службе в армии: ты никогда не попадёшь домой, это было железное правило
07 февраля 2022 12:36

Караев о службе в армии: ты никогда не попадёшь домой, это было железное правило