Лукашенко – Соловьёву: «Самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было»

Новости Беларуси. Белорусская многовекторность, за которую россияне критикуют нашу страну, не мешает стратегическому развитию отношений с нашим главным союзником. Об это заявил Александр Лукашенко во время интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о Латушко: «Я его назначил. А если бы я Макея послушал, я бы его не назначал и правильно бы поступил» – читайте здесь. Во время почти двухчасового разговора, Соловьев расспросил Президента буквально обо всем. От подробностей взаимодействия с прежним и нынешним руководством России, предательстве, событиях августа 2020 и вероятности горячей войны сейчас до видения будущего Беларуси, детей Александра Лукашенко и его личных планах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажите, если я у вас в рыночных условиях покупаю товар, я вам должен за это заплатить или вы мне?

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:

Я скажу так, если бы я жил в другой стране, не в России, то я бы дал однозначный ответ. Но так как в России долгое время мы платили деньги за то, чтобы к нам подвели электроэнергию, за которую мы потом отдельно платили, то поэтому отвечу уклончиво. Александр Лукашенко:

Да, так вот я вам скажу. Много таких было случаев. Ну просто вы помните. Мы покупаем у вас нефть, по мировой цене. А нам говорят, надо 14 или сколько там долларов сверху заплатить за то, что мы вам поставляем нефть. Я говорю: это неправильно, на переговорах. И Путин поворачивается: вы что, с ума сошли? Российским задает вопрос. Он же прав. Владимир Соловьев:

Какие-то торгаши пытаются нажить 20 копеек, но вы с ними разберетесь. Александр Лукашенко:

Да, я разберусь. Вы знаете. И до сих пор еще некоторые унижают. О которых вот недавно говорили. Но я терплю. Владимир Соловьев:

Вы? Александр Лукашенко:

Да, терплю. Представьте себе. Владимир Соловьев:

Это с каких это пор добродетелью Лукашенко стало терпение?