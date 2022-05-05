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С 10 мая начнут отключать отопление в жилых домах

05 мая 2022 10:38
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Новости Беларуси. В Беларуси постепенно завершается отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске уже завтра, 6 мая, тепло перестанет поступать в общественные и административные здания, а также на промышленные предприятия.  

С 10 мая начнут отключать отопление в жилых домах-1

С 10 мая начнутся отключения в жилфонде и социальных объектах. Систему теплоснабжения переведут в режим подачи только горячей воды. Решение о прекращении подачи тепла каждый регион принимает самостоятельно. Основанием для этого в Беларуси служит климатическая картина. Теплая погода должна сохраняться на протяжении нескольких дней со среднесуточной температурой не ниже 8 градусов.  

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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