С 10 мая начнут отключать отопление в жилых домах

Новости Беларуси. В Беларуси постепенно завершается отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске уже завтра, 6 мая, тепло перестанет поступать в общественные и административные здания, а также на промышленные предприятия.

С 10 мая начнутся отключения в жилфонде и социальных объектах. Систему теплоснабжения переведут в режим подачи только горячей воды. Решение о прекращении подачи тепла каждый регион принимает самостоятельно. Основанием для этого в Беларуси служит климатическая картина. Теплая погода должна сохраняться на протяжении нескольких дней со среднесуточной температурой не ниже 8 градусов.