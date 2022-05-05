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Маршрут по лесным дорогам. Гродненские военные отправились в назначенный район в рамках проверки сил реагирования

05 мая 2022 09:57
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Новости Беларуси. Личный состав и военная техника усиленного батальона 6-й механизированной бригады из Гродно выдвинулись маршем в назначенный район для выполнения учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие маневры проходят в рамках объявленной в Вооруженных Силах внезапной проверки сил реагирования.  

Маршрут по лесным дорогам. Гродненские военные отправились в назначенный район в рамках проверки сил реагирования-1

Боевые машины пехоты, гаубицы «Гвоздика» и техника обеспечения едут своим ходом, танки перевозят на специальных платформах. Маршрут в основном проходит по лесным и полевым дорогам, лишь на некоторых участках военный транспорт пересекает автомагистрали. В районе назначения, а это незнакомая местность, военные разобьют лагерь с полевой кухней, выставят блокпосты.  

Маршрут по лесным дорогам. Гродненские военные отправились в назначенный район в рамках проверки сил реагирования-4

Офицеры, военнослужащие контрактной и срочной службы уже участвовали в подобных тренировках, в том числе на учениях «Союзная решимость». Батальон полностью готов к оперативному реагированию на любые кризисные ситуации в условиях быстро меняющейся обстановки.  

Маршрут по лесным дорогам. Гродненские военные отправились в назначенный район в рамках проверки сил реагирования-7

Александр Лавренов, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:  
Мы не заступаем на охрану границы, мы выступаем, согласно нашего полученного распоряжения. Сосредоточимся в районе в готовности в дальнейшем действовать и реагировать на любую ситуацию. Батальон к выполнению боевых задач готов и способен выполнить в любых условиях и обстановке.  

Маршрут по лесным дорогам. Гродненские военные отправились в назначенный район в рамках проверки сил реагирования-10

В заявлении Минобороны отмечается, что проверка сил реагирования – одна из наиболее эффективных форм обучения войск. Угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности она не представляет. В то же время Беларусь не может не реагировать, когда рядом с нашими западными границами увеличивается контингент НАТО, а Польша проводит масштабные военные учения.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лавренов # Фотофакт

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