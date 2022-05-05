Маршрут по лесным дорогам. Гродненские военные отправились в назначенный район в рамках проверки сил реагирования

Новости Беларуси. Личный состав и военная техника усиленного батальона 6-й механизированной бригады из Гродно выдвинулись маршем в назначенный район для выполнения учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие маневры проходят в рамках объявленной в Вооруженных Силах внезапной проверки сил реагирования.

Боевые машины пехоты, гаубицы «Гвоздика» и техника обеспечения едут своим ходом, танки перевозят на специальных платформах. Маршрут в основном проходит по лесным и полевым дорогам, лишь на некоторых участках военный транспорт пересекает автомагистрали. В районе назначения, а это незнакомая местность, военные разобьют лагерь с полевой кухней, выставят блокпосты.

Офицеры, военнослужащие контрактной и срочной службы уже участвовали в подобных тренировках, в том числе на учениях «Союзная решимость». Батальон полностью готов к оперативному реагированию на любые кризисные ситуации в условиях быстро меняющейся обстановки.

Александр Лавренов, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Мы не заступаем на охрану границы, мы выступаем, согласно нашего полученного распоряжения. Сосредоточимся в районе в готовности в дальнейшем действовать и реагировать на любую ситуацию. Батальон к выполнению боевых задач готов и способен выполнить в любых условиях и обстановке.