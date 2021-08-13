Участники DDoS-атак на БГУ и медуниверситет задержаны и дают показания

Злоумышленники, именующие себя «кибер-партизанами», втянули в преступную схему подростков и молодежь еще прошлой осенью. Те в свою очередь должны были переходить по ссылкам, тем самым парализуя работу интернет-ресурсов БГУ и медуниверситета и срывая учебный процесс.

Андрей Ковалев, начальник ГУПК КМ МВД:

«Кибер-партизаны» – это хорошо спланированная организация, которая ввела в заблуждение нашу молодежь, студентов – фактически наших детей – принять участие в компьютерном саботаже. Это уголовно наказуемое преступление, за которое предусмотрена административная, уголовная ответственность. Вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Цель МВД не заключается в том, чтобы тысячами возбудить уголовные дела в отношении молодежи либо студентов, привлечь всех к уголовной ответственности, а в том, чтоб убедить вас, обратиться к вам, еще раз напомнить, что Сеть – весьма условная анонимность. За все приходится отвечать рано или поздно. И не поддаваться на призывы к участию в каких-то кибер-атаках, других манипуляциях, оскорблениях, угрозах.