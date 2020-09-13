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Александр Лукашенко: рабочим начали: «Можно не работать и получать деньги». Кто-то, наверное, на это клюнул

13 сентября 2020 16:59
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Новости Беларуси. Внешний политический прессинг, новая Конституция и статус союзных отношений. Об этом и не только Александр Лукашенко 8 сентября рассказал в большом интервью представителям ведущих российских СМИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: рабочим начали: «Можно не работать и получать деньги». Кто-то, наверное, на это клюнул-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Задурили мозги некоторым людям. Не один же завод не остановился. У нас была проблема, честно вам скажу, рудоуправление «Беларуськалия» полдня не работало. Два не работало вообще полдня, наполовину работал один, третий, по-моему, четвертый полностью работал. Как только прошла информация, что «Беларуськалий» якобы забастовал, Мазепин, «Уралкалий» мгновенно перезаключил договор и начал поставлять на рынки калийные удобрения. Мы это довели откровенно, честно до рабочих. На следующий день все рудоуправления работали.

Не было такого, что забастовали заводы. Но заранее так называемая оппозиция на предприятиях создала ячейки. Ну, и рабочим начали: «Можно не работать и получать деньги». Кто-то, наверное, на это клюнул.

Александр Лукашенко: рабочим начали: «Можно не работать и получать деньги». Кто-то, наверное, на это клюнул-4

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