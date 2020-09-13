«Могут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребёнка». Генпрокуратура об ответственности за нахождение детей на акциях протеста

Новости Беларуси. Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей. Комментарий специально для программы «Неделя» на СТВ от члена Национальной комиссии по правам ребенка. Евгений Поболовец, СТВ:

Ответственность за ребенка несут родители. Это понимают все, но как это оформлено в правовом поле Беларуси? Очевидно, на несанкционированных массовых мероприятиях детям не место. Здесь нарушаются права ребенка

Алексей Подвойский, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси:

Мы понимаем, что, во-первых, есть Конвенция ООН о правах ребенка, у нас есть Конституция и закон «О правах ребенка». Также есть другие нормативно-правовые акты, которые регулируют вопросы ответственности родителей. Если говорить о том, что происходит на несанкционированных массовых мероприятиях, то очевидно – здесь есть нарушение прав ребенка. Ведь задача государства – это защита ребенка, да и семьи, и в целом родителя любого. Можем ли мы обеспечить безопасность на таком несанкционированном мероприятии? Конечно, нет. Очевидно, что ребенку там не место. Это первый посыл, который хотелось бы сказать и отметить. Читайте также: МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста Женские марши протеста – старая политическая технология? «Если вы идёте за какой-то идеей – не прикрывайтесь детьми». Многодетные мамы о детях на акциях протеста Оценка именно того, что родители берут с собой детей на участие в несанкционированных мероприятиях, негативная дается и в европейских странах. Это же не только наша позиция. Евгений Поболовец:

В некоторых странах, тех же европейских, ответственность родителей за участие детей в несанкционированных акциях есть как административная, так и уголовная. Как вы можете это прокомментировать? К родителям, которые не понимают ситуации в правовом поле, применяются меры реагирования

Алексей Подвойский:

Мы идем немного по другому пути, хотя у нас и эта ответственность есть. Прежде всего наша задача – предупредить государственные органы и органы прокуратуры. К тем родителям, которые не понимают этой ситуации в правовом поле, применяются меры реагирования. В ряде случаев могут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребенка Первое – с ними проводятся беседы, разъяснения, им поясняют, что да как и какие последствия правовые. Второй момент – прокурор, например, помимо всего выносит официальное предупреждение. Но если это не является для них каким-то звоночком, то у нас есть еще органы опеки и попечительства, которые тоже понимают, что есть элементы ненадлежащего воспитания со стороны родителей. В ряде случаев они могут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребенка.

Само участие родителей в несанкционированном митинге – это административная ответственность, там штрафы 10-20 базовых величин, то есть они достаточно большие. Аналогичным образом, если ваш ребенок принимает участие в этом несанкционированном мероприятии, на него тоже может быть наложен штраф, если это подросток. А если это ночное время и ваш ребенок, которому нет 16 лет, без сопровождения вышел просто посмотреть на эту ситуацию, то на родителя тоже будет наложен штраф. Более того, если ребенок не достиг возраста, когда наступает административная ответственность, и принял участие в несанкционированном митинге, то будет рассматриваться вопрос также об административной ответственности родителей, в том числе в виде штрафа за ненадлежащее воспитание ребенка, согласно Кодексу об административных правонарушениях, статья 9.4.

Мы уже по различным фактам предупредили более сотни родителей, детей. В большинстве случаев они внимают слову прокурора. Можно приводить различные случаи в городах – в Жодино, Минске, Бресте, Гомеле, – когда прокурор вынес родителям официальное предупреждение и после этого ребенок в поле зрения правоохранительных органов не попадал. И это хорошо. Наша задача – оградить ребенка от участия в несанкционированных массовых мероприятиях Прежде всего наша задача в том, чтобы оградить ребенка от этого участия. Зачем ему эти негативные последствия? Мы не знаем, что там будет происходить. Лучше обеспечить ему благополучное детство, его надлежащее развитие, дать ему самое лучшее и уберечь от проблем. Это самое лучшее, что могут сделать государство и родители. Евгений Поболовец:

Возьмем крайнюю ситуацию, когда ребенок изымается из семьи. Какие события должны предшествовать принятию такого решения? Алексей Подвойский:

Очень яркий пример. Вы, наверное, видели: в интернете ходит ролик относительно того, что пьяная мама находится в центре несанкционированных событий. Это первые признаки социально опасного положения. «Если ситуация не исправится и продолжится в том же русле, то вероятность того, что ребенка изымут, очень велика»