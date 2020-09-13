Маргарита Симоньян: «У вас происходят эти события, потому что белорусы непуганые. Вы просто не видели, как бывает»

Новости Беларуси. Не только крепким рукопожатием нашего Президента запомнится Маргарите Симоньян интервью с Александром Лукашенко.
Постскриптум от главного редактора телеканала RT в эфире программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Не только крепким рукопожатием нашего Президента запомнится Маргарите Симоньян интервью с Александром Лукашенко.
Постскриптум от главного редактора телеканала RT в эфире программы «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Телеканал RT приводит в шок и трепет целые западные государства и большие структуры. Вы общались с мировыми лидерами, со звездами кино, артистами. Как вам встреча с нашим Президентом Александром Лукашенко? Какие у вас впечатления и личные, и профессиональные?
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:
Он мне понравился. Знаете чем? Я не припомню лидеров государств, которые могли бы в интервью, тем более в интервью, которое он дает СМИ другой страны (в данном случае России), говорить о своих чувствах по поводу протестов в его стране. Говорить, что «это, конечно, обидно; это даже трагично», говорить о том, что он чувствует по этому поводу. Он много о чем говорил – это двухчасовое интервью, но вот эти вещи мне понравились чисто по-человечески.
Сидит Лукашенко – Президент, который 25 лет у власти. Конечно, за это время любой забронзовеет. Он сидит и совершенно по-человечески говорит о том, что ему обидно. Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились в этот момент. Это для меня был главный итог.
Мне кажется, что мы с ним так лично не общались. Мы встречались, когда я еще работала в пуле, когда он прилетал в Россию. Но вот так долго, чтобы пообщаться и увидеть человека лицо – такого не было.
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Григорий Азаренок:
У нас в стране сейчас всем известные события. Лично меня волнует такой момент – белорусы не пуганые майданом, разрухой, войнами. 26 лет стабильности. Вы как репортер были в горячих точках, в местах, где происходили теракты.
Маргарита Симоньян:
Я думаю, что главной причиной, почему у вас происходят эти события, именно потому что белорусы непуганые. Вы просто не видели, как это бывает. Мы видели. Множество окружающих вас и нас республик тоже видели. Мы стоим в чистом городе, очень ухоженном, спокойном, безопасном, не загаженном, наслаждаемся жизнью. В этом смысле белорусы, народ именно потому, что непуганый, поэтому у вас это все и происходит. Я надеюсь, что уже закончилось.
Григорий Азаренок:
Сейчас происходит подмена понятий. Человека, который никогда не управлял государством и даже говорит, что он это не умеет делать, пророчат в президенты, Алексиевич у нас великая писательница и так далее. Почему происходит эта подмена понятий, постмодернизм? Видите ли вы это и что по этому поводу думаете?
Маргарита Симоньян:
Потому что тем, кто управляет этими процессами (а управляют этими процессами точно не в Беларуси и даже не в Варшаве, не в Литве, Чехии), им совершенно все равно, кому какую открыточку приколоть кнопочкой на эту карту, открыточку в виде Тихановской или Колесниковой или кого-то еще. Им важно, чтобы люди были послушные и выполняли их требования, их поручения. А как уж они там будут управлять – кого это волнует?