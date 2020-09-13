Маргарита Симоньян: «У вас происходят эти события, потому что белорусы непуганые. Вы просто не видели, как бывает»

Григорий Азаренок, СТВ: Телеканал RT приводит в шок и трепет целые западные государства и большие структуры. Вы общались с мировыми лидерами, со звездами кино, артистами. Как вам встреча с нашим Президентом Александром Лукашенко? Какие у вас впечатления и личные, и профессиональные?

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:

Он мне понравился. Знаете чем? Я не припомню лидеров государств, которые могли бы в интервью, тем более в интервью, которое он дает СМИ другой страны (в данном случае России), говорить о своих чувствах по поводу протестов в его стране. Говорить, что «это, конечно, обидно; это даже трагично», говорить о том, что он чувствует по этому поводу. Он много о чем говорил – это двухчасовое интервью, но вот эти вещи мне понравились чисто по-человечески.

Сидит Лукашенко – Президент, который 25 лет у власти. Конечно, за это время любой забронзовеет. Он сидит и совершенно по-человечески говорит о том, что ему обидно. Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились в этот момент. Это для меня был главный итог.

Мне кажется, что мы с ним так лично не общались. Мы встречались, когда я еще работала в пуле, когда он прилетал в Россию. Но вот так долго, чтобы пообщаться и увидеть человека лицо – такого не было.

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«Вы просто не видели, как это бывает. Мы видели»

Григорий Азаренок:

У нас в стране сейчас всем известные события. Лично меня волнует такой момент – белорусы не пуганые майданом, разрухой, войнами. 26 лет стабильности. Вы как репортер были в горячих точках, в местах, где происходили теракты.