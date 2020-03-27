Александр Лукашенко: «Психоз – это хуже, чем коронавирус. Поэтому я вас всегда оттаскиваю от этой болезни»

Новости Беларуси. Повторить подвиг предков – выйти победителями в битве с вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце встречи главе государства подарили 40-килограммового зубра. Исполин создан из цельного природного камня. Эта уникальная ручная работа будет находиться во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, честно вам скажу, не болейте психозом этим. Психоз – это хуже, чем коронавирус. Поэтому я вас всегда оттаскиваю от этой болезни. Трудно, конечно, вам, потому что утюг включил – коронавирус, чайник включил – коронавирус показывают, телевизор включил – коронавирус, интернет – коронавирус. Везде эта зараза.