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Александр Лукашенко: «Психоз – это хуже, чем коронавирус. Поэтому я вас всегда оттаскиваю от этой болезни»

27 марта 2020 22:14
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Новости Беларуси. Повторить подвиг предков – выйти победителями в битве с вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Психоз – это хуже, чем коронавирус. Поэтому я вас всегда оттаскиваю от этой болезни»-1

В конце встречи главе государства подарили 40-килограммового зубра. Исполин создан из цельного природного камня. Эта уникальная ручная работа будет находиться во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко: «Психоз – это хуже, чем коронавирус. Поэтому я вас всегда оттаскиваю от этой болезни»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, честно вам скажу, не болейте психозом этим. Психоз – это хуже, чем коронавирус. Поэтому я вас всегда оттаскиваю от этой болезни. Трудно, конечно, вам, потому что утюг включил – коронавирус, чайник включил – коронавирус показывают, телевизор включил – коронавирус, интернет – коронавирус. Везде эта зараза.

Александр Лукашенко: «Психоз – это хуже, чем коронавирус. Поэтому я вас всегда оттаскиваю от этой болезни»-7

Не болейте этим психозом. Смотрите своих детишек, берегите своих родителей. Ну и мы же еще умирать не собираемся, поэтому и сами себя поберегите. Работайте мирно, дружно.

Александр Лукашенко: «Психоз – это хуже, чем коронавирус. Поэтому я вас всегда оттаскиваю от этой болезни»-10

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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