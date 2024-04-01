Александр Лукашенко предложил построить в Орловской области знаковый объект под ключ

Передпраздничная встреча и конкретные договоренности. В Минск в преддверии Дня единения народов Беларуси и России с визитом прибыла делегация Орловской области во главе с губернатором региона. В повестке переговоры в правительстве, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального сотрудничества. Самая важная встреча состоялась во Дворце Независимости. Президент озвучил инициативы, которые помогут увеличить товарооборот между Беларусью и Орловской областью в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это новые проекты в АПК, науке, машиностроении.
В неоднозначные годы союзную интеграцию вытянул наш Президент, выстраивая мосты с регионами напрямую. Сейчас представители краев и областей сами инициируют проекты с белорусскими союзниками. Мы сохранили необходимые компетенции. Яркий пример – строительная отрасль.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаковые социально направленные объекты и современные многоэтажные жилые дома возведены белорусами на территории ближайших к вам регионов России. Также люди довольны. Мы строим быстро, качественно. Самое главное, по цене мы запросто можем выигрывать даже у российских строителей. Я думаю, если губернатор против не будет и представители области, нам надо построить какой-то знаковый объект в Орловской области. Чтобы это было проектирование, под ключ сдали – и все понимали, что это белорусы построили. Знаю, что у вас в Орловской области сформировано десять площадок, подлежащих комплексному развитию территорий. Думаю, есть смысл привлечь для этих проектов белорусских строителей. Выбрать образцовое место, обозначить, поставить задачу. Не попробуем, а точно построим очень хороший и качественный объект.
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