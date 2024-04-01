Александр Лукашенко предложил построить в Орловской области знаковый объект под ключ

Передпраздничная встреча и конкретные договоренности. В Минск в преддверии Дня единения народов Беларуси и России с визитом прибыла делегация Орловской области во главе с губернатором региона. В повестке переговоры в правительстве, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального сотрудничества. Самая важная встреча состоялась во Дворце Независимости. Президент озвучил инициативы, которые помогут увеличить товарооборот между Беларусью и Орловской областью в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это новые проекты в АПК, науке, машиностроении.

В неоднозначные годы союзную интеграцию вытянул наш Президент, выстраивая мосты с регионами напрямую. Сейчас представители краев и областей сами инициируют проекты с белорусскими союзниками. Мы сохранили необходимые компетенции. Яркий пример – строительная отрасль.