Прямой эфир

Александр Лукашенко предложил построить в Орловской области знаковый объект под ключ

01 апреля 2024 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Передпраздничная встреча и конкретные договоренности. В Минск в преддверии Дня единения народов Беларуси и России с визитом прибыла делегация Орловской области во главе с губернатором региона. В повестке переговоры в правительстве, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального сотрудничества. Самая важная встреча состоялась во Дворце Независимости. Президент озвучил инициативы, которые помогут увеличить товарооборот между Беларусью и Орловской областью в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это новые проекты в АПК, науке, машиностроении.

В неоднозначные годы союзную интеграцию вытянул наш Президент, выстраивая мосты с регионами напрямую. Сейчас представители краев и областей сами инициируют проекты с белорусскими союзниками. Мы сохранили необходимые компетенции. Яркий пример – строительная отрасль.

Александр Лукашенко предложил построить в Орловской области знаковый объект под ключ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаковые социально направленные объекты и современные многоэтажные жилые дома возведены белорусами на территории ближайших к вам регионов России. Также люди довольны. Мы строим быстро, качественно. Самое главное, по цене мы запросто можем выигрывать даже у российских строителей. Я думаю, если губернатор против не будет и представители области, нам надо построить какой-то знаковый объект в Орловской области. Чтобы это было проектирование, под ключ сдали – и все понимали, что это белорусы построили. Знаю, что у вас в Орловской области сформировано десять площадок, подлежащих комплексному развитию территорий. Думаю, есть смысл привлечь для этих проектов белорусских строителей. Выбрать образцовое место, обозначить, поставить задачу. Не попробуем, а точно построим очень хороший и качественный объект.

Читайте также:

Лукашенко – губернатору Орловской области: за 3 года можем выйти на полмиллиарда долларов

Губернатор Орловской области: задача для нашего региона – более глубокая интеграция с Беларусью

Андрей Клычков: «Традиционно на Орловщине славились белорусские строители»

# Беларусь-Россия # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы обходим каждую улицу, намечаем планы». Как сделать город чистым – лайфхак из Глубокого
01 апреля 2024 17:05

«Мы обходим каждую улицу, намечаем планы». Как сделать город чистым – лайфхак из Глубокого

Губернатор Орловской области: задача для нашего региона – более глубокая интеграция с Беларусью
01 апреля 2024 17:04

Губернатор Орловской области: задача для нашего региона – более глубокая интеграция с Беларусью

Белоруска «сделала из своего двора сказку, конфетку» и стала минчанкой года
01 апреля 2024 16:59

Белоруска «сделала из своего двора сказку, конфетку» и стала минчанкой года

Точное земледелие и оцифровка полей. В Беларуси посевная проходит с использованием современных технологий
01 апреля 2024 16:57

Точное земледелие и оцифровка полей. В Беларуси посевная проходит с использованием современных технологий

Лукашенко – губернатору Орловской области: за 3 года можем выйти на полмиллиарда долларов
01 апреля 2024 16:52

Лукашенко – губернатору Орловской области: за 3 года можем выйти на полмиллиарда долларов

Кочанова: Беларусь – страна возможностей для всех. Люди с особенностями развития могут реализовать себя
01 апреля 2024 16:50

Кочанова: Беларусь – страна возможностей для всех. Люди с особенностями развития могут реализовать себя

Почему невозможно отремонтировать все дороги одновременно? Ответил замминистра ЖКХ
01 апреля 2024 16:46

Почему невозможно отремонтировать все дороги одновременно? Ответил замминистра ЖКХ

Есть ли проблемы в работе службы 115? Рассказал зампред Мингорисполкома
01 апреля 2024 16:35

Есть ли проблемы в работе службы 115? Рассказал зампред Мингорисполкома

Мы стремимся, чтобы субботники были тематические – заместитель председателя Мингорисполкома
01 апреля 2024 16:01

Мы стремимся, чтобы субботники были тематические – заместитель председателя Мингорисполкома

Готова ли сербская молодёжь смириться с потерей Косово в обмен на членство в ЕС?
01 апреля 2024 14:34

Готова ли сербская молодёжь смириться с потерей Косово в обмен на членство в ЕС?

В Беларуси изменён закон о кредитных историях
01 апреля 2024 14:04

В Беларуси изменён закон о кредитных историях

Андрей Клычков: «Традиционно на Орловщине славились белорусские строители»
01 апреля 2024 14:03

Андрей Клычков: «Традиционно на Орловщине славились белорусские строители»