Александр Лукашенко: посмотрите на оплот западной демократии. Мы видим, как приходят грязные политические технологии

Новости Беларуси. Нужны ли Беларуси новые партии? И если да, то каким путем к ним идти? Вопрос партийного строительства 9 апреля обсуждали на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема непростая, и, напомним, впервые за долгое время серьезно прозвучала на Всебелорусском народном собрании. Мол, необходимо пересмотреть соответствующий закон. А в качестве аргумента – опыт зарубежных стран.

Да, действительно, сегодня в белорусском обществе есть запрос на политические партии. Только вот готово ли само общество к этому? Ведь даже если вновь вернуться к западному опыту, то как раз там эта система формировалась годами. А у нас на данный момент из 15 зарегистрированных партий далеко не все работают на результат. Поэтому подходить к вопросу, скорее всего, придется очень взвешенно. Ксения Худолей следила за разговором во Дворце Независимости.

Даже если партийный вопрос интересует лишь небольшую часть белорусов, нужно комплексно подойти к удовлетворению этого интереса. «Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров» На совещании у Президента – руководители парламента, Администрации, Совета безопасности и профильного министерства. Причин обновить закон «О политических партиях» несколько. Среди них, напомнил Александр Лукашенко, фидбэк диалоговых площадок и готовность белорусов активнее участвовать в решении разных вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любые шаги в данном направлении должны приниматься по принципу «не навреди». Надо понимать: у белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности. Общественное доверие и авторитет политических партий не могут возникнуть вдруг и ниоткуда. Это долговременный процесс, который в западных странах развивается и развивался не одно столетие. Поэтому мы договорились, что как в этом, так и в других вопросах госстроительства нам разумнее идти эволюционным путем с учетом нашей специфики и наших национальных интересов. Готовых рецептов нет. Посмотрите на оплот западной демократии – партийную политическую систему. Мы видим, как на место партийных идеологий приходят дешевый популизм и грязные политические технологии. Нельзя позволить, чтобы подобные спекуляции на партийной основе способствовали искусственному разделению белорусского общества и уж тем более – утрате государственности. Партийное строительство не должно, как это получилось у некоторых наших соседей, привести к появлению карманных партий, как я говорю, нескольких олигархов, которые проталкивают свои интересы. Такого в Беларуси быть не должно, и я очень надеюсь, что не будет.

Ответственность как основной принцип партийной системы. Такой посыл Президент направил и тем, кто будет дорабатывать правовую основу, и тем, кто собирается строить партийную линию. Из 15 существующих у нас партий далеко не все работают на результат. Отвечать открыто за собственные инициативы, их реализацию и финансирование партии должны перед белорусами. При этом надеяться, что из-за рубежа кто-то будет тянуть партийное бремя белорусских инициативщиков, не стоит. Эту тему Александр Лукашенко затронул отдельно. Александр Лукашенко: принял грант, деньги зарубежного фонда – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой

Изменения не станут неожиданностью. К моменту, когда закон примут и партиям необходимо будет пройти перерегистрацию, тем, кто действительно готов строить по единым для всех правилам, хватит времени и желания привести все формальное в реальное.