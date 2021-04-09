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«Чтобы детки могли спокойно гулять». К акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района

09 апреля 2021 17:24
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Новости Беларуси. К республиканской акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы детки могли спокойно гулять». К акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района-1

Сотрудники и руководство РУВД поработали в Севастопольском парке. Сменили форму на рабочую одежду и взяли в руки лопаты и саженцы. Высадили 15 ясеней.

«Чтобы детки могли спокойно гулять». К акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района-4

Алексей Чубаров, заместитель начальника Первомайского РУВД:
Дети наших сотрудников, а также жители города Минска проживают вблизи данной территории. Мы стараемся, чтобы территория была облагорожена, чтобы детки могли спокойно гулять, дышать воздухом, как и молодые мамы – постоянно здесь с колясками гуляют. А сотрудники УВД администрации обеспечивали охрану общественного порядка на территории района и города Минска.

«Чтобы детки могли спокойно гулять». К акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района-7

Благоустройство столицы продолжается. 10 апреля во всех районах запланированы субботники. В них примут участие добровольцы и представители различных организаций. На территории мемориального комплекса «Тростенец» появятся почти 70 саженцев плакучих рябин, молодежь примет участие в уборке яблоневого сада в районе улицы Рафиева, а курсанты Академии МВД благоустроят Военное кладбище.

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# Государственная лесная политика # общество # Алексей Чубаров # Фотофакт

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