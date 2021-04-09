«Чтобы детки могли спокойно гулять». К акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района

Новости Беларуси. К республиканской акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники и руководство РУВД поработали в Севастопольском парке. Сменили форму на рабочую одежду и взяли в руки лопаты и саженцы. Высадили 15 ясеней.