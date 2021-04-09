«Чтобы детки могли спокойно гулять». К акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района

Новости Беларуси. К республиканской акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. К республиканской акции «Неделя леса» присоединились правоохранители Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудники и руководство РУВД поработали в Севастопольском парке. Сменили форму на рабочую одежду и взяли в руки лопаты и саженцы. Высадили 15 ясеней.
Алексей Чубаров, заместитель начальника Первомайского РУВД:
Дети наших сотрудников, а также жители города Минска проживают вблизи данной территории. Мы стараемся, чтобы территория была облагорожена, чтобы детки могли спокойно гулять, дышать воздухом, как и молодые мамы – постоянно здесь с колясками гуляют. А сотрудники УВД администрации обеспечивали охрану общественного порядка на территории района и города Минска.
Благоустройство столицы продолжается. 10 апреля во всех районах запланированы субботники. В них примут участие добровольцы и представители различных организаций. На территории мемориального комплекса «Тростенец» появятся почти 70 саженцев плакучих рябин, молодежь примет участие в уборке яблоневого сада в районе улицы Рафиева, а курсанты Академии МВД благоустроят Военное кладбище.
Читайте также:
Останется построить дом и вырастить детей. Курсанты МВД высадили ели и сосны в Раковском лесничестве
«Ничего сложного». Белорусы приняли участие в экологической акции «Неделя леса»: вот как она прошла в Пуховичском районе
«Получаем большое удовольствие». Белорусы рассказывают, почему для них важно поучаствовать в акции «Неделя леса»