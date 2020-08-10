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Александр Лукашенко на БНБК: «Политика тут одна должна быть – люди»

10 августа 2020 20:16
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 августа посетил новый высокотехнологичный агропромышленный комплекс в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот крупнейший инвестиционный проект реализует Белорусская национальная биотехнологическая корпорация.

Александр Лукашенко на БНБК: «Политика тут одна должна быть – люди»-1

Даниил Урицкий, директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации:
Вот это конечная, это то, что БНБК готово платить крестьянам. Скажем, горох – 485 рублей. Это 206 долларов – на два доллара дороже, чем мировая цена сегодня. Пускай наши крестьяне получат справедливую цену за свой труд.

Александр Лукашенко на БНБК: «Политика тут одна должна быть – люди»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Политика тут одна должна быть люди. Я вижу, ты человек принципиальный и честный. Белорусов ты не обидишь, потому что они очень похожи на киргизов по своему трудолюбию. Поэтому знаешь, что обижать белорусов нельзя. Это надежные, крепкие люди. Вот и вся политика.

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Даниил Урицкий # Фотофакт

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