Александр Лукашенко, посещая БНБК: «Это совершенно новое производство»

Новости Беларуси. Политика должна быть одна – люди. Александр Лукашенко 10 августа посетил новый высокотехнологичный агропромышленный комплекс в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Политика должна быть одна – люди. Александр Лукашенко 10 августа посетил новый высокотехнологичный агропромышленный комплекс в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь близится к завершению строительство полного цикла производств по переработке зерна и получению ценных аминокислот. Президенту показали объекты, которые готовы запустить уже в начале 2021 года. В мире всего 4 подобных предприятия.
Аминокислоты Белорусской биотехнологической корпорации будут производить из отечественного сырья. В нём уже проявили заинтересованность зарубежные компании. Так, заключены уже первые контракты с Норвегией и Бельгией.
Напомним, проект реализован при поддержке китайской стороны. На строительство комплекса Поднебесная направила более 600 млн долларов.
К слову, во время визита на БНБК главе государства преподнесли символичный подарок: китайскую вазу, наполненную белорусским зерном.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это больше, чем космос. Космосом мы с советских времен занимаемся, а это совершенно новое производство, и сырье наше – 700 тысяч тонн зерна сегодня готова покупать БНБК по мировым ценам. Цены у них выше, чем мы крестьянам платим. Что еще надо? Словом, это сильнейший локомотив агропромышленного производства. И не только агропромышленного. Не надо забывать, что они здесь и целый институт создали, они будут здесь биотехнологии разрабатывать (штаммы и прочее) и двигать производство. Не было бы решения Си Цзиньпина, не было бы этого производства. Это подарок китайского народа и лично этого человека, который только что меня первым поздравил с нашей с вами победой.
Александр Лукашенко: «Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал – майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось»