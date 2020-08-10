Александр Лукашенко, посещая БНБК: «Это совершенно новое производство»

Новости Беларуси. Политика должна быть одна – люди. Александр Лукашенко 10 августа посетил новый высокотехнологичный агропромышленный комплекс в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь близится к завершению строительство полного цикла производств по переработке зерна и получению ценных аминокислот. Президенту показали объекты, которые готовы запустить уже в начале 2021 года. В мире всего 4 подобных предприятия.

Аминокислоты Белорусской биотехнологической корпорации будут производить из отечественного сырья. В нём уже проявили заинтересованность зарубежные компании. Так, заключены уже первые контракты с Норвегией и Бельгией.