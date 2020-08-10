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«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?

10 августа 2020 17:47
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Новости Беларуси. В то время как аграрии южной части Беларуси уже почти завершили уборочную, на севере страны кампания в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со дня на день здесь достигнут экватора.

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-1

В 2020 году уборка началась в Витебской области на две недели позже. Тем не менее зерно хорошо вызрело и практически не нуждается в сушке, что лишь на пользу аграриям. В регионе намерены намолотить миллион тонн зерна – цифра, достичь которую удавалось далеко не каждый год.

Последние новости с северных полей у Анастасии Бут.

С латышской фамилией Мелдерес он убирает поля белорусские. 9 лет назад Сергея из Верхнедвинска переманили в Витебский район. Пообещали горы золота – это, конечно, о зерне – хороший комбайн, зарплату, дом и жене работу. Сказано – сделано. Теперь комбайнер, чувствуя ответственность, едва ли не каждый год прославляет хозяйство, намолачивая первую тысячу в районе.

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-4

Сергей Мелдерес, механизатор сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:
Получается, с божьей помощью сделали все. Но бывают поломки. Было и здесь такое, что первое место ускользнуло, комбайн подвел. Ну, бывает, что ты сделаешь. Я вот затылком чувствую, как комбайны там работают.

Пока интервью даете?

Сергей Мелдерес:
Да-да-да, мои тонны убегают.

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-7

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-9

В погоне за тоннами и за Сергеем – его коллеги. Практически одновременно еще три комбайнера в «Мазоловогаз» намолотили по 1 000 тонн зерна.

«Никто кроме нас» – девиз десантников сегодня как никогда применим к хлеборобам.

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-12

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-14

Николай Липский, механизатор сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз»:
Урожай хороший, чистый. Комбайн отремонтирован. Всего хватает? nолько работай.

Хорошо в 2020 году потрудились и агрономы хозяйства. Оттого и намолот лучший за последние годы: 5 700 тонн зерновых и зернобобовых.

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-17

Анастасия Бут, корреспондент:
Это поле экспериментальное. Здесь вырастили ячмень сразу трех сортов. К каждому применяли свои технологии. По завершении уборочной сделают вывод, какой сорт дал наилучшую урожайность. На него и сделают ставку в 2021 году.

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-20

Роман Бабаев, директор сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз»:
Планируем еще вал тонн на 200-250 намолотить к уровню прошлого года, еще больше. Это все достигнуто благодаря технологии, за получением новых сортов, которые мы у себя применяем, за системы защиты растений, которые применяем, за точечное внесение минеральных удобрений.

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-23

Уже завтра комбайны этого хозяйства переедут на уборку гороха. А после отправятся на помощь коллегам из района. Всего же в области к уборке 380 тысяч гектаров – без учета кукурузы, проса и гречихи. Это на 30 тысяч больше, чем в 2019 году.

«Затылком чувствую, как комбайны там работают». Что мотивирует аграриев Витебского района добиваться высоких намолотов?-26

Валерий Нерозя, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
По темпам уборки у нас лидирует Поставский район, здесь уже более 50 % убрано. Приближаются к этой цифре Чашникский и Верхнедвинский районы. По урожайности лидерами у нас, как всегда, являются Оршанский район – более 43 центнеров и Витебский район – 40 центнеров намолочено с каждого гектара.

Ежедневно на полях северного региона убирают по 12-14 тысяч гектаров. Если позволит погода, завершат уборочную кампанию к 25 августа.

# Уборочная кампания # общество # Анастасия Бут # Фотофакт

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