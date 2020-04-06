Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Новости Беларуси. Стоит отметить, что интернет-пространство уже не просто ресурс для размещения той или иной информации. Сегодня это – площадка, аккумулирующая мнения, проекты или технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И достаточно востребованная.

Сразу несколько материалов СТВ за неделю имеют миллионы просмотров на YouTube. Речь о недавнем интервью Александра Лукашенко ТРК «Мир», а также поездке главы государства в Смолевичский район. Разбирать на цитаты, высказывания, начали буквально с первых минут появления видео в интернете. На YouTube у нашего телеканала уже более 10 миллионов просмотров, почти 40 тысяч комментариев белорусов и наших соседей. Виктория Ходосок – о сюжетах-миллионерах, а также о тех, кто знает секреты продвижения контента во всемирной паутине.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Популярности Александра Лукашенко, наверняка, завидуют многие политики. Его хвалят, обсуждают, цитируют, где-то и критикуют – всем не угодишь. И пока его коллеги – Науседа глазами и ушами не только в своей стране, с неутешающими заявлениями показывается Трамп или же Макрон весь на нервах. Так вот, в это время белорусский лидер излишние эмоции не показывает. Это заметили многие.

Да, про коронавирус он говорит почти каждый день. Слышим про нефть – параллельно вирус, сельское хозяйство – и здесь вирус. О бизнесе, здесь и сама ситуация обязывает… Президент Беларуси: «Представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие»

Виктория Ходосок:

Буквально на следующий день после этого интервью Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Смолевичский район. Посевная, удои, новые проекты чиновников и бюджетный карман – говорить будут обо всём. И в конце – с журналистами полчаса об инфекции. Александр Лукашенко: «Скажите, как там на удалёнке доить коров?» Кто бы мог подумать, что тема станет вирусной? Ту самую справедливость и переделку мира из уст Президента активно начнут обсуждать.

Виктория Ходосок:

Популярность – она такая: более 10 миллионов просмотров буквально за неделю, почти 40 тысяч комментариев. А ещё плюс 70 тысяч новых подписчиков. YouTube СТВ. Блогеры назвали бы это топчиком. Секреты раскрутки специалисты, конечно, не расскажут. В общем, говорят – это целая стратегия.

Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Видеоматериалы нашего телеканала с участием Президента за несколько дней буквально собрали более 10 миллионов просмотров. Стоит отметить, что сюжеты попали в белорусские тренды YouTube, а также все выходные держались в топ-5 YouTube России.