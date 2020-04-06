Минчане сами стали устанавливать в подъездах антисептики

Новости Беларуси. Жители дома на Могилевской самостоятельно установили в подъездах антисептики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители дома на Могилевской самостоятельно установили в подъездах антисептики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего в доме № 8 теперь три точки дезинфекции. Рядом с обязательным антисептиком на них разместили также бумагу и памятку с составом раствора. К слову, жильцы сами проявили инициативу по установке в подъездах такого набора. Теперь они активно обрабатывают не только руки, но также кнопки лифта, дверные ручки и домофоны. Специалисты отмечают, что действие антисептика рассчитано на час.
Сергей Жуков, председатель ЖСПК:
Наши точки дезинфекции были установлены 2-го числа апреля месяца. Сегодня 6-ое – расход бумаги идет и дезинфицирующего раствора, жильцы активно пользуются, спасибо говорят.