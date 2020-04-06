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Минчане сами стали устанавливать в подъездах антисептики

06 апреля 2020 16:42
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Новости Беларуси. Жители дома на Могилевской самостоятельно установили в подъездах антисептики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане сами стали устанавливать в подъездах антисептики-1

Всего в доме № 8 теперь три точки дезинфекции. Рядом с обязательным антисептиком на них разместили также бумагу и памятку с составом раствора. К слову, жильцы сами проявили инициативу по установке в подъездах такого набора. Теперь они активно обрабатывают не только руки, но также кнопки лифта, дверные ручки и домофоны. Специалисты отмечают, что действие антисептика рассчитано на час.

Минчане сами стали устанавливать в подъездах антисептики-4

Сергей Жуков, председатель ЖСПК:
Наши точки дезинфекции были установлены 2-го числа апреля месяца. Сегодня 6-ое расход бумаги идет и дезинфицирующего раствора, жильцы активно пользуются, спасибо говорят.

Минчане сами стали устанавливать в подъездах антисептики-7

# Коронавирус # общество # Сергей Жуков # Фотофакт

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