Минчане сами стали устанавливать в подъездах антисептики

Всего в доме № 8 теперь три точки дезинфекции. Рядом с обязательным антисептиком на них разместили также бумагу и памятку с составом раствора. К слову, жильцы сами проявили инициативу по установке в подъездах такого набора. Теперь они активно обрабатывают не только руки, но также кнопки лифта, дверные ручки и домофоны. Специалисты отмечают, что действие антисептика рассчитано на час.