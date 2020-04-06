В Беларуси ожидается до +18 градусов

Новости Беларуси. В начале этой недели, как и в следующие дни, будет не по-весеннему жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Синоптики обещают нам 7 апреля до +18 по югу страны. Казалось бы, что особенного в том, что весной бывает тепло. Но после двух холодных весенних месяцев такая передышка нам точно не помешает.