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В Беларуси ожидается до +18 градусов

06 апреля 2020 16:38
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Новости Беларуси. В начале этой недели, как и в следующие дни, будет не по-весеннему жарко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ожидается до +18 градусов-1



Синоптики обещают нам 7 апреля до +18 по югу страны. Казалось бы, что особенного в том, что весной бывает тепло. Но после двух холодных весенних месяцев такая передышка нам точно не помешает.

В Беларуси ожидается до +18 градусов-3

Апрель ожидается теплее нормы

Правда, к концу недели столбик термометра опять уйдет вниз, но будет уже не так холодно.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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