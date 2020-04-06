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«Для врачей, которые борются с вирусом». Могилёвское кафе закрылось для посетителей и готовит ссобойки медикам

06 апреля 2020 16:37
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Новости Беларуси. Очень активно в эти дни помогает бизнес. Так, свою помощь местному медперсоналу предлагают уже могилевские кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для врачей, которые борются с вирусом». Могилёвское кафе закрылось для посетителей и готовит ссобойки медикам-1

Вот, например, это заведение закрылось для посетителей, но нагрузка у поваров только возросла. В день здесь будут обеспечивать горячим питанием не меньше сотни медиков.

«Для врачей, которые борются с вирусом». Могилёвское кафе закрылось для посетителей и готовит ссобойки медикам-4

Продуктов, которые в кафе рассчитывали на месяц, по подсчетам владельцев, хватит на две недели. Повара готовы безвозмездно работать и дальше, но это уже будет зависеть от активности тех, кто готов прийти на помощь продуктами, финансами.

«Для врачей, которые борются с вирусом». Могилёвское кафе закрылось для посетителей и готовит ссобойки медикам-7

«Для врачей, которые борются с вирусом». Могилёвское кафе закрылось для посетителей и готовит ссобойки медикам-9

Игорь Емашев, владелец кафе:
Если откликнется большое количество людей, то вся эта помощь нами целиком будет направлена на то, чтобы на ближайшие месяц, два, три распланировать меню, закупить продукты и все это время готовить и отвозить горячие обеды в больницы.

Александр Кузьмин, повар:
Для врачей, которые борются с вирусом и помогают людям, которые нуждаются в этом. Эта шаурма волшебная. Мы сюда вкладываем частичку души, чтобы наши врачи знали, что мы думаем о них и поддерживаем.

«Для врачей, которые борются с вирусом». Могилёвское кафе закрылось для посетителей и готовит ссобойки медикам-12

Каждый день 460 порций. Минские рестораторы бесплатно собирают ссобойки врачам, которые борются с коронавирусом

Сейчас в кафе разрабатывают меню. Это будут ланч-боксы с полноценным горячим питанием. Обеды повара обещают сделать разнообразными и сбалансированными. 

# Коронавирус # общество # Игорь Емашев # Александр Кузьмин # Фотофакт

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