«Для врачей, которые борются с вирусом». Могилёвское кафе закрылось для посетителей и готовит ссобойки медикам

Новости Беларуси. Очень активно в эти дни помогает бизнес. Так, свою помощь местному медперсоналу предлагают уже могилевские кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот, например, это заведение закрылось для посетителей, но нагрузка у поваров только возросла. В день здесь будут обеспечивать горячим питанием не меньше сотни медиков.

Продуктов, которые в кафе рассчитывали на месяц, по подсчетам владельцев, хватит на две недели. Повара готовы безвозмездно работать и дальше, но это уже будет зависеть от активности тех, кто готов прийти на помощь продуктами, финансами.

Игорь Емашев, владелец кафе:

Если откликнется большое количество людей, то вся эта помощь нами целиком будет направлена на то, чтобы на ближайшие месяц, два, три распланировать меню, закупить продукты и все это время готовить и отвозить горячие обеды в больницы.





Александр Кузьмин, повар:

Для врачей, которые борются с вирусом и помогают людям, которые нуждаются в этом. Эта шаурма волшебная. Мы сюда вкладываем частичку души, чтобы наши врачи знали, что мы думаем о них и поддерживаем.