Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от коронавируса

Новости Беларуси. Президент 1 апреля подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерству здравоохранения и Национальной академии наук на это отведены максимум два года. Документ определяет все этапы работ, вплоть до клинических испытаний. Названы и источники финансирования. В распоряжение специалистов поступит все необходимое для создания вакцины оборудование.