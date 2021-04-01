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Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от коронавируса

01 апреля 2021 16:37
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Новости Беларуси. Президент 1 апреля подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от коронавируса-1

Министерству здравоохранения и Национальной академии наук на это отведены максимум два года. Документ определяет все этапы работ, вплоть до клинических испытаний. Названы и источники финансирования. В распоряжение специалистов поступит все необходимое для создания вакцины оборудование.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от коронавируса-3

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# Коронавирус # Александр Лукашенко

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