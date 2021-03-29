Россия зарегистрировала новую вакцину «Спутник Лайт». Чем она отличается от «Спутника V»?

Тем временем российский Минздрав 29 марта приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт». Это облегченный препарат. Он позволит сформировать иммунитет против COVID-19 на три-четыре месяца, а при повторном заражении вирусом даст возможность избежать тяжелой формы заболевания.

Между тем многие страны ужесточают правила въезда. В Украине теперь требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия. 30 марта власти Германии вводят обязательны тест на COVID-19 для всех прилетающих в страну. В Румынии новые ограничения: в выходные дни комендантский час будет начинаться на два часа раньше – в 20:00, а магазины будут закрываться уже в 18:00.