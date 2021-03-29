Россия зарегистрировала новую вакцину «Спутник Лайт». Чем она отличается от «Спутника V»?

Правительство Таиланда решило открыть Пхукет для туристов. Остров начнет принимать иностранцев с 1 июля. Однако пока только вакцинированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство Таиланда решило открыть Пхукет для туристов. Остров начнет принимать иностранцев с 1 июля. Однако пока только вакцинированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем российский Минздрав 29 марта приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт». Это облегченный препарат. Он позволит сформировать иммунитет против COVID-19 на три-четыре месяца, а при повторном заражении вирусом даст возможность избежать тяжелой формы заболевания.
Между тем многие страны ужесточают правила въезда. В Украине теперь требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия. 30 марта власти Германии вводят обязательны тест на COVID-19 для всех прилетающих в страну. В Румынии новые ограничения: в выходные дни комендантский час будет начинаться на два часа раньше – в 20:00, а магазины будут закрываться уже в 18:00.
Читайте также:
Врач: «При привитии 70% населения мы можем приостановить пандемию коронавируса»
Почему важно вакцинироваться, когда прививаться детям и ждать ли третью волну коронавируса? Рассказывает главврач детской инфекционной больницы
«Станет доступна для населения в последней декаде апреля». В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины от коронавируса