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Россия зарегистрировала новую вакцину «Спутник Лайт». Чем она отличается от «Спутника V»?

29 марта 2021 19:38
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Правительство Таиланда решило открыть Пхукет для туристов. Остров начнет принимать иностранцев с 1 июля. Однако пока только вакцинированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия зарегистрировала новую вакцину «Спутник Лайт». Чем она отличается от «Спутника V»?-1

Тем временем российский Минздрав 29 марта приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт». Это облегченный препарат. Он позволит сформировать иммунитет против COVID-19 на три-четыре месяца, а при повторном заражении вирусом даст возможность избежать тяжелой формы заболевания.

Россия зарегистрировала новую вакцину «Спутник Лайт». Чем она отличается от «Спутника V»?-4

Между тем многие страны ужесточают правила въезда. В Украине теперь требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия. 30 марта власти Германии вводят обязательны тест на COVID-19 для всех прилетающих в страну. В Румынии новые ограничения: в выходные дни комендантский час будет начинаться на два часа раньше – в 20:00, а магазины будут закрываться уже в 18:00.

Россия зарегистрировала новую вакцину «Спутник Лайт». Чем она отличается от «Спутника V»?-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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