Решать головоломки и искать предметы всей семьёй. В музеях Минска можно пройти интерактивный квест

Новости Беларуси. Совместный проект по изучению истории, искусства и литературы запустили музеи Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он разработан специально для активного семейного отдыха. Участникам за два месяца нужно посетить шесть городских музеев: Янки Купалы и Петруся Бровки, истории города Минска, истории театральной и музыкальной культуры, истории белорусской литературы, а также Великой Отечественной войны.

На старте командам выдают специальный паспорт, куда каждый экскурсовод ставит штамп о прохождении тематического маршрута. Чтобы получить отметку, участникам нужно решать головоломки и участвовать в интерактивных квестах. В музее истории ВОВ для победы нужно найти определенные предметы в каждом из залов.

Любовь Щерба:

Очень понравилось ходить и все разгадывать. Это интересно очень. Я хожу с квестами, но это намного интереснее. А еще ты можешь сам что-то найти, а не тебе показывают постоянно.

Екатерина Жук, научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны:

Когда они отвечают на эти вопросы, они находят слово ключевое. Ключевое слово – пароль. Они его вписывают в этот буклет и получают пароль. С этим паролем быстренько – это все в темпе происходит – приходят ко мне, в эту комнату, я им ставлю штамп о прохождении в их паспорте. В этом паспорте, с которым они пришли из другого музея или у нас получили этот паспорт.