Их будет 35. Когда в Минске начнут работать фонтаны?

Новости Беларуси. Сезон фонтанов в Минске стартует 30 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При благоприятной погоде дату не изменят, и уже к 1 мая город наполнится журчанием рукотворных гейзеров.

В марте специалисты заменили оборудование, сейчас проводят санитарную очистку и благоустройство. Тестовые запуски начнутся в середине апреля, когда фонтаны подключат к водопроводной сети. Над подготовкой трудятся около 30 человек. Расписание работы объектов станет известно ближе к началу сезона. При составлении графика учтут пожелания минчан.