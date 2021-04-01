«Деревья мы выбираем спелые». В Червенском районе хотят побить рекорд по сбору берёзового сока

Новости Беларуси. Все районы Минской области присоединились к массовому сбору березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже заготовили свыше 90 тонн полезного напитка.
Новости Беларуси. Все районы Минской области присоединились к массовому сбору березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже заготовили свыше 90 тонн полезного напитка.
Всего в планах получить около 4,5 тысячи тонн. В Волмянском лесничестве Червенского района первые насечки на 300 березах сделали уже 27-28 марта. В 2020 году здесь собрали 170 тонн свежего сока. В этом сезоне думают побить рекорд, план – 250. Часть продукции отдадут на переработку заводам, часть пойдет на реализацию населению.
Виктор Казаков, главный лесничий Червенского лесхоза:
Мы весь сезон заготавливаем – в конце сезона для предотвращения заболевания деревьев замазываем садовым варом или глиной с добавлением древесного угля 15 %, чтобы не попадали бактерии и дерево не заболевало, для предотвращения этих заболеваний деревьев. Ну, в первую очередь деревья мы выбираем спелые, которые где-то лет через пять – в ближайшее время – подлежат рубке. То есть выбрали эту лесосеку – в этой лесосеке года три-четыре будем заготавливать сок, а в дальнейшем мы ее вырубим.
Цена за литр свежесобранного сока – от 20 до 44 копеек, все зависит от района. Специалисты напоминают: без разрешительных документов самостоятельно делать насечки нельзя. Штраф за нарушение – до 580 рублей.
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