«Деревья мы выбираем спелые». В Червенском районе хотят побить рекорд по сбору берёзового сока

Всего в планах получить около 4,5 тысячи тонн. В Волмянском лесничестве Червенского района первые насечки на 300 березах сделали уже 27-28 марта. В 2020 году здесь собрали 170 тонн свежего сока. В этом сезоне думают побить рекорд, план – 250. Часть продукции отдадут на переработку заводам, часть пойдет на реализацию населению.

Виктор Казаков, главный лесничий Червенского лесхоза:

Мы весь сезон заготавливаем – в конце сезона для предотвращения заболевания деревьев замазываем садовым варом или глиной с добавлением древесного угля 15 %, чтобы не попадали бактерии и дерево не заболевало, для предотвращения этих заболеваний деревьев. Ну, в первую очередь деревья мы выбираем спелые, которые где-то лет через пять – в ближайшее время – подлежат рубке. То есть выбрали эту лесосеку – в этой лесосеке года три-четыре будем заготавливать сок, а в дальнейшем мы ее вырубим.