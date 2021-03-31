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«Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в апреле

31 марта 2021 14:06
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Новости Беларуси. «Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в середине апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения во время посещения РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в апреле-1

Ежемесячно будет выпускаться по 500 тысяч доз. В планах на апрель-май 2021 года – привить около миллиона жителей, а к осени – достичь цифры в 4 миллиона. Производство новых биотехнологических продуктов и гибридных вакцин против COVID-19 планируется запустить на территории Китайско-белорусского парка «Великий камень». Инвестиционный проект будет профинансирован государством.

«Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в апреле-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Территория сформирована, концепция есть. Другой вопрос, что мы хотели бы получить, наверное, более комплексный проект. Почему мы не торопились? Есть вопросы переработки плазмы, есть технология комбинантная и озвучиваемые вопросы в том числе вакцинных препаратов различного характера. Поэтому хотели бы получить в этом проекте целый ряд сочетаний факторов.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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