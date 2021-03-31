«Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в апреле

Новости Беларуси. «Белмедпрепараты» выпустят первую промышленную партию вакцины «Спутник V» в середине апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения во время посещения РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежемесячно будет выпускаться по 500 тысяч доз. В планах на апрель-май 2021 года – привить около миллиона жителей, а к осени – достичь цифры в 4 миллиона. Производство новых биотехнологических продуктов и гибридных вакцин против COVID-19 планируется запустить на территории Китайско-белорусского парка «Великий камень». Инвестиционный проект будет профинансирован государством.