Александр Лукашенко побывал в больнице в Столбцах. Вот так прошла встреча с медиками и пациентами

Новости Беларуси. Группа ученых из Исландии установила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов, – миалгию – болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, связках, мягких тканях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Исследования проводили с 17 марта по 30 апреля. Из более полутора тысяч пациентов миалгия отмечалась у 55 %. Чуть меньше – 51 % – отмечали головную боль и 49 % – кашель. Лихорадка и затрудненное дыхание встречались реже.

Евгений Поболовец, СТВ:

Мы не ставим под сомнение выводы ученых из Исландии, мы только помечаем на полях.

Пока одни главы государств делают выводы о ситуации с коронавирусом по отчетам в сети и по докладам врачей, другие лидеры наций едут на передовую борьбу с коронавирусом и узнают все, как говорится, из первых уст.