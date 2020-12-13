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Александр Лукашенко побывал в больнице в Столбцах. Вот так прошла встреча с медиками и пациентами

13 декабря 2020 17:48
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Новости Беларуси. Группа ученых из Исландии установила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов, – миалгию – болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, связках, мягких тканях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Исследования проводили с 17 марта по 30 апреля. Из более полутора тысяч пациентов миалгия отмечалась у 55 %. Чуть меньше – 51 % – отмечали головную боль и 49 % – кашель. Лихорадка и затрудненное дыхание встречались реже.

Евгений Поболовец, СТВ:
Мы не ставим под сомнение выводы ученых из Исландии, мы только помечаем на полях.

Пока одни главы государств делают выводы о ситуации с коронавирусом по отчетам в сети и по докладам врачей, другие лидеры наций едут на передовую борьбу с коронавирусом и узнают все, как говорится, из первых уст.

Александр Лукашенко побывал в больнице в Столбцах. Вот так прошла встреча с медиками и пациентами-1

На неделе Президент побывал в больнице в Столбцах. Смотрим, как это было.

Подробности в видеоматериале.

Александр Лукашенко побывал в больнице в Столбцах. Вот так прошла встреча с медиками и пациентами-4

Александр Лукашенко побывал в больнице в Столбцах. Вот так прошла встреча с медиками и пациентами-6

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Фотофакт

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