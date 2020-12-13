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«Очень напряжённый, эмоциональный». Школьники Минска поделились впечатлениями от просмотра документального фильма

13 декабря 2020 17:33
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Новости Беларуси. Отзвук «холодной войны» раздался в белорусской столице. В Минске прошел закрытый показ документального фильма «Люди с черными душами», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Киноурок истории провели для учеников школ Заводского района.

«Очень напряжённый, эмоциональный». Школьники Минска поделились впечатлениями от просмотра документального фильма-1

«Очень напряжённый, эмоциональный». Школьники Минска поделились впечатлениями от просмотра документального фильма-3

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне это вдвойне важно. Ведь время так неумолимо уносит живых свидетелей той войны. Наследием нынешнему поколению остаются ужасающие кадры документальных кинолент как единственно достоверная генетическая печать памяти.

Что же поняли современные школьники после увиденного?

«Очень напряжённый, эмоциональный». Школьники Минска поделились впечатлениями от просмотра документального фильма-6

Фильм достаточно сложный – самой темой и даже некоторыми понятиями. Тоже тема достаточно серьезная – война, все эти ужасы.

«Очень напряжённый, эмоциональный». Школьники Минска поделились впечатлениями от просмотра документального фильма-9

Героям предстоит выбор: то есть либо поступать по чести, либо выбирать, так скажем, не очень хороший путь и переходить на сторону врагов. И как раз таки фильм, который мы сегодня посмотрели, показывал нам это, и я считаю, что лучше все-таки поступать по совести и защищать родную страну.

«Очень напряжённый, эмоциональный». Школьники Минска поделились впечатлениями от просмотра документального фильма-12

Все эмоции, которые чувствовали дети тогда, я их прочувствовать не могу, но я могу понять, потому что мой прадедушка участвовал в военных действиях. И то, что рассказывает мне мама, бабушка – это очень страшно.

«Очень напряжённый, эмоциональный». Школьники Минска поделились впечатлениями от просмотра документального фильма-15

Фильм очень напряженный, очень эмоциональный. Было достаточно трудно смотреть, так как это все очень грустно, печально.

# Великая Отечественная война # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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