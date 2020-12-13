Александр Ярошенко: приоритеты, которые одобряет народ на будущее развитие, должны активным образом реализовываться

Евгений Поболовец, СТВ: Вот и у Академии управления при Президенте тоже праздничный повод. 30 лет здесь готовят управленцев. Практически весь топ-менеджмент страны прошел через студенческую скамью АУ.

Новости Беларуси. 180 лет Горецкой сельхозакадемии, 90 лет БГТУ, Академии искусств – 75. И это далеко не полный список круглых дат в 2020 году у белорусских вузов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не только об успехах вверенного участка, но и фокусе глобальном – национального масштаба. У людей государственных и повестка стратегическая. Когда знают и видят механизмы решений, результаты и пути достижения изнутри, приходит понимание важности государственной архитектуры. Тем более вопросы инженерии управленческого аппарата с акцентом на народное мнение сейчас в авангарде.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Всебелорусское народное собрание в определенной степени уже зарекомендовало себя как соответствующий механизм принятия решений и диалоговая площадка. Я надеюсь, что в дальнейшем этот же механизм покажет свою эффективность.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Работая в Министерстве экономики, мы готовили программные документы именно для одобрения через Всебелорусское собрание – всем нашим белорусским обществом. И я считаю, это главная задача, которая должна остаться в, скажем так, приоритетах, этого действительно выразителя мнений и чаяний белорусского народа.

Если брать с экономической точки зрения, мне кажется, что те направления, те стратегические задачи, те приоритеты, которые одобряет народ на будущее развитие, они должны быть активным образом не просто заявлены, они активным образом должны внедряться и реализовываться. Мы должны для себя понимать, и это делают практически все страны мира, что если мы наметили себе путь – вот, например, у нас социально ориентированное государство, не просто экономическое развитие ради развития, а ориентированное на человека. И я считаю, такие вещи должны быть незыблемыми: если они принимаются народом, они должны строго исполняться, вне зависимости, кто и что в процессе декларирует или заявляет.

Мы к этому мнению должны не просто прислушиваться, мы должны его претворять в жизнь. И я надеюсь, и наш проект, которым я имею честь руководить, как раз будет нацелен на выполнение именно таких задач, которые будут определены Всебелорусским собранием.

Замгендиректора «Амкодора» об Академии управления при Президенте: наш почти весь топ-менеджмент прошёл это обучение