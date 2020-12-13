Сотни тысяч рублей ущерба и десятки уголовных дел. В Минске до сих пор оценивают последствия акций протеста

Новости Беларуси. Уничтожение городского имущества, сотни тысяч рублей ущерба и десятки уголовных дел. Таковы итоги всего нескольких месяцев так называемых мирных протестов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже очевидно, что активность митингующих стремится к нулю, однако результаты некоторых проступков радикальных борцов с режимом еще долго будут портить столичные пейзажи.

Во вторник, 8 декабря, суд вынес приговор молодым людям, которые нанесли на тротуар у метро Пушкинская политические лозунги. Парень и девушка написали на земле фразу «Не забудем».

Девушка получила полтора года «домашней химии». Парень следующие два года проведет в тюрьме. Похожие приговоры услышали мужчины, которые спустя время попытались восстановить эту надпись. Всем троим – реальные сроки. О серьезной ответственности за порчу городского имущества СМИ рассказывают с весны.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

В начале октября в Ленинском районе столицы 37-летний мужчина нанес различные надписи на входную дверь в подъезд одного из домов, расположенных на улице Плеханова. После чего вблизи указанного подъезда обвиняемый нанес надписи и на тротуаре. Суммарно коммунальным предприятиям от указанных противоправных действий был причинен ущерб на общую сумму более 1000 белорусских рублей.

От тротуаров перешли к фасадам, дверям и окнам. И даже готовые произведения искусства, памятники, попали под «авторский взгляд» вандалов. В августе 21-летний минчанин оставил автограф на скульптуре «Родина-мать». Сомнительный вклад в искусство будет стоить парню двух лет в колонии общего режима.

Нередко в допросах обвиняемые ссылаются на радикальные Telegram-каналы.

Екатерина Гарлинская:

Ночью 7 октября сотрудник милиции возвращался домой после службы. На улице Кабушкина в городе Минске он увидел женщину, которая рисовала на стене одного из зданий аэрозольным баллончиком. Сотрудник милиции включил видеозапись мобильного телефона, подошел к женщине, представился и попытался пресечь ее противоправные действия. Последняя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказала активное сопротивление, в том числе распылила красящее вещество из баллончика в его сторону.

– За что задержан?

– 10 числа принимал участие в протестах на торговом центре «Рига».

– В чем заключались ваши действия?

– Блокировал дорожное движение, движение транспортных средств, помогал строить баррикады, помогал дробить плитку, в последующем которая была использована для бросания в сотрудников ОМОН. Также на баррикадах координировал действие толпы, пытаясь ее утихомирить, и просил не причинять ущерб частной собственности.

– В содеянном раскаиваетесь?

– В содеянном раскаиваюсь.

– Ваше отношение к бчб-символике и вообще к происходящему?

– Я против этой символики, я других политических взглядов.

Некоторые действовали хитрее – руководили блокировками через Telegram.

– За что вы задержаны?

– 342-я статья Уголовного кодекса Республики Беларусь.

– Что сделали?

– Писал сообщения в чате.

– Какого характера?

– Протестного характера.

– Чат как называется?

– «Минск. Перекрытие дорог».

– Как был подписан в чате?

– Лучший акк.

– Раскаиваешься в содеянном?

– Раскаиваюсь.

Кроме того, появляются призывы к блокировке движения путем уничтожения светофоров. Подобных случаев – десятки по всему городу.

Не становятся препятствием даже школы и детские сады. В Первомайском районе неизвестные пытались поджечь среднюю школу № 84. Пироманы облили горючей жидкостью окна. К счастью, огонь не успел перекинуться на кабинеты.

Екатерина Гарлинская:

Похожий случай произошел поздно вечером 30 октября. Неизвестные, находясь возле средней школы № 59 на улице Лидской в Минске, беспричинно из хулиганских побуждений повредили фасад здания и элементы крыши учебного заведения. После чего они скрылись с места происшествия. В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны сотрудниками милиции. Ими оказались двое подростков, 17 и 16 лет. В настоящий момент одному из них предъявлено обвинение в совершении хулиганства и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Стоит отметить, что несовершеннолетние в ходе допроса так и не смогли пояснить причину своего поступка. Ущерб от противоправных действий составил более 11 тысяч рублей.

Следственный комитет, ЖКХ, Минсктранс, Зеленстрой и другие столичные организации до сих пор считают убытки от несанкционированных массовых мероприятий. Итог – 530 тысяч рублей ущерба, 72 уголовных дела. Виталий Белковский: в качестве орудия преступления использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки