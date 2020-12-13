Сотни тысяч рублей ущерба и десятки уголовных дел. В Минске до сих пор оценивают последствия акций протеста
Новости Беларуси. Уничтожение городского имущества, сотни тысяч рублей ущерба и десятки уголовных дел. Таковы итоги всего нескольких месяцев так называемых мирных протестов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже очевидно, что активность митингующих стремится к нулю, однако результаты некоторых проступков радикальных борцов с режимом еще долго будут портить столичные пейзажи.
Во вторник, 8 декабря, суд вынес приговор молодым людям, которые нанесли на тротуар у метро Пушкинская политические лозунги. Парень и девушка написали на земле фразу «Не забудем».
Девушка получила полтора года «домашней химии». Парень следующие два года проведет в тюрьме. Похожие приговоры услышали мужчины, которые спустя время попытались восстановить эту надпись. Всем троим – реальные сроки.
О серьезной ответственности за порчу городского имущества СМИ рассказывают с весны.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
В начале октября в Ленинском районе столицы 37-летний мужчина нанес различные надписи на входную дверь в подъезд одного из домов, расположенных на улице Плеханова. После чего вблизи указанного подъезда обвиняемый нанес надписи и на тротуаре. Суммарно коммунальным предприятиям от указанных противоправных действий был причинен ущерб на общую сумму более 1000 белорусских рублей.
От тротуаров перешли к фасадам, дверям и окнам. И даже готовые произведения искусства, памятники, попали под «авторский взгляд» вандалов. В августе 21-летний минчанин оставил автограф на скульптуре «Родина-мать». Сомнительный вклад в искусство будет стоить парню двух лет в колонии общего режима.
Нередко в допросах обвиняемые ссылаются на радикальные Telegram-каналы.
Екатерина Гарлинская:
Ночью 7 октября сотрудник милиции возвращался домой после службы. На улице Кабушкина в городе Минске он увидел женщину, которая рисовала на стене одного из зданий аэрозольным баллончиком. Сотрудник милиции включил видеозапись мобильного телефона, подошел к женщине, представился и попытался пресечь ее противоправные действия. Последняя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказала активное сопротивление, в том числе распылила красящее вещество из баллончика в его сторону.
– За что задержан?
– 10 числа принимал участие в протестах на торговом центре «Рига».
– В чем заключались ваши действия?
– Блокировал дорожное движение, движение транспортных средств, помогал строить баррикады, помогал дробить плитку, в последующем которая была использована для бросания в сотрудников ОМОН. Также на баррикадах координировал действие толпы, пытаясь ее утихомирить, и просил не причинять ущерб частной собственности.
– В содеянном раскаиваетесь?
– В содеянном раскаиваюсь.
– Ваше отношение к бчб-символике и вообще к происходящему?
– Я против этой символики, я других политических взглядов.
Некоторые действовали хитрее – руководили блокировками через Telegram.
– За что вы задержаны?
– 342-я статья Уголовного кодекса Республики Беларусь.
– Что сделали?
– Писал сообщения в чате.
– Какого характера?
– Протестного характера.
– Чат как называется?
– «Минск. Перекрытие дорог».
– Как был подписан в чате?
– Лучший акк.
– Раскаиваешься в содеянном?
– Раскаиваюсь.
Кроме того, появляются призывы к блокировке движения путем уничтожения светофоров. Подобных случаев – десятки по всему городу.
Не становятся препятствием даже школы и детские сады. В Первомайском районе неизвестные пытались поджечь среднюю школу № 84. Пироманы облили горючей жидкостью окна. К счастью, огонь не успел перекинуться на кабинеты.
Екатерина Гарлинская:
Похожий случай произошел поздно вечером 30 октября. Неизвестные, находясь возле средней школы № 59 на улице Лидской в Минске, беспричинно из хулиганских побуждений повредили фасад здания и элементы крыши учебного заведения. После чего они скрылись с места происшествия. В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны сотрудниками милиции. Ими оказались двое подростков, 17 и 16 лет. В настоящий момент одному из них предъявлено обвинение в совершении хулиганства и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Стоит отметить, что несовершеннолетние в ходе допроса так и не смогли пояснить причину своего поступка. Ущерб от противоправных действий составил более 11 тысяч рублей.
Следственный комитет, ЖКХ, Минсктранс, Зеленстрой и другие столичные организации до сих пор считают убытки от несанкционированных массовых мероприятий. Итог – 530 тысяч рублей ущерба, 72 уголовных дела.
Виталий Белковский: в качестве орудия преступления использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки
На митингах радикалы отнюдь не все. Но те, кто понимает, что такое «мероприятие, на которое не дал санкцию Мингорисполком», не появятся на демонстрации никогда. Эти люди точно не станут случайными жертвами чужих амбиций. Следователи в свою очередь никогда не устанут идти на диалог с согражданами и убеждать: не нужно поддаваться на провокации. Правосудие никто не отменял.