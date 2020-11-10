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Изменилась ли вирулентность коронавируса? Рассказывает инфекционист

10 ноября 2020 18:07
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Новости Беларуси. Меры по смягчению второй волны COVID-19 в стране, перепрофилирование медучреждений и доплаты медикам. Эти темы обсудили на совещании в Совете Республики по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменилась ли вирулентность коронавируса? Рассказывает инфекционист-1

Разговор стал продолжением недавнего большого совещания у Президента, на котором было решено создавать в стране региональные штабы по реагированию на ситуацию с коронавирусом. Отвечать за эффективность работы в областях будут лично губернаторы и помощники Президента.

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Что касается статистики, в Беларуси зарегистрированы более 108 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Вирус набирает силу. Минздрав фиксирует прирост новых случаев заражения.

Изменилась ли вирулентность коронавируса? Рассказывает инфекционист-4

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Если говорить о том, изменилась ли его вирулентность, то на самом деле в меньшую сторону точно нет. Это принципиально надо понимать. Говорить о том, в большую ли сторону она изменилась… Здесь этот вопрос очень дискутабельный. Потому что на самом деле как минимум с весны она не изменилась. Это как минимум. И по-хорошему те меры, о которых все говорят, которые у всех на слуху, принципиальные, потому что мы как-то традиционно их откладываем на завтра. То есть завтра я начну носить маску, завтра я перестану ходить в ресторан, завтра я не пойду в кино. Вот они нужны на настоящий момент здесь и сейчас.

# Коронавирус # общество # Юрий Горбич # Фотофакт

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