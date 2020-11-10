Изменилась ли вирулентность коронавируса? Рассказывает инфекционист

Новости Беларуси. Меры по смягчению второй волны COVID-19 в стране, перепрофилирование медучреждений и доплаты медикам. Эти темы обсудили на совещании в Совете Республики по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор стал продолжением недавнего большого совещания у Президента, на котором было решено создавать в стране региональные штабы по реагированию на ситуацию с коронавирусом. Отвечать за эффективность работы в областях будут лично губернаторы и помощники Президента. Александр Лукашенко: мир начали перекраивать. И ковид – это не медицинский термин. Это уже глобальная политика Что касается статистики, в Беларуси зарегистрированы более 108 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Вирус набирает силу. Минздрав фиксирует прирост новых случаев заражения.