Изменилась ли вирулентность коронавируса? Рассказывает инфекционист

Новости Беларуси. Меры по смягчению второй волны COVID-19 в стране, перепрофилирование медучреждений и доплаты медикам. Эти темы обсудили на совещании в Совете Республики по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор стал продолжением недавнего большого совещания у Президента, на котором было решено создавать в стране региональные штабы по реагированию на ситуацию с коронавирусом. Отвечать за эффективность работы в областях будут лично губернаторы и помощники Президента.
Александр Лукашенко: мир начали перекраивать. И ковид – это не медицинский термин. Это уже глобальная политика
Что касается статистики, в Беларуси зарегистрированы более 108 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Вирус набирает силу. Минздрав фиксирует прирост новых случаев заражения.
Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Если говорить о том, изменилась ли его вирулентность, то на самом деле в меньшую сторону точно нет. Это принципиально надо понимать. Говорить о том, в большую ли сторону она изменилась… Здесь этот вопрос очень дискутабельный. Потому что на самом деле как минимум с весны она не изменилась. Это как минимум. И по-хорошему те меры, о которых все говорят, которые у всех на слуху, принципиальные, потому что мы как-то традиционно их откладываем на завтра. То есть завтра я начну носить маску, завтра я перестану ходить в ресторан, завтра я не пойду в кино. Вот они нужны на настоящий момент здесь и сейчас.