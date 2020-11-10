«Имеет большое значение». Почему в некоторых регионах Беларуси вводят масочный режим?

Новости Беларуси. Меры по смягчению второй волны COVID-19 в стране, перепрофилирование медучреждений и доплаты медикам. Эти темы обсудили на совещании в Совете Республики по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что к сезонному подъему вирусных заболеваний в Беларуси готовились. Для оказания медицинской помощи населению есть все необходимое. При этом не стоит забывать, что важно еще и соблюдать антивирусные меры. Однако многие белорусы о масках давно забыли, о соблюдении дистанции тоже. Это все мы видим каждый день в общественных местах. Но беречь если не себя, то близких – правило строгое.

Изменилась ли вирулентность коронавируса? Рассказывает инфекционист

В Гомельской области 9 ноября ввели обязательный масочный режим: в аптеках, магазинах, общественном транспорте – только с защитой. По такому же принципу пошли и в Бобруйске. Коснется обязательное требование с 11 ноября Полоцка и Полоцкого района.