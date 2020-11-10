«Имеет большое значение». Почему в некоторых регионах Беларуси вводят масочный режим?

Новости Беларуси. Меры по смягчению второй волны COVID-19 в стране, перепрофилирование медучреждений и доплаты медикам. Эти темы обсудили на совещании в Совете Республики по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, что к сезонному подъему вирусных заболеваний в Беларуси готовились. Для оказания медицинской помощи населению есть все необходимое. При этом не стоит забывать, что важно еще и соблюдать антивирусные меры. Однако многие белорусы о масках давно забыли, о соблюдении дистанции тоже. Это все мы видим каждый день в общественных местах. Но беречь если не себя, то близких – правило строгое.
Изменилась ли вирулентность коронавируса? Рассказывает инфекционист
В Гомельской области 9 ноября ввели обязательный масочный режим: в аптеках, магазинах, общественном транспорте – только с защитой. По такому же принципу пошли и в Бобруйске. Коснется обязательное требование с 11 ноября Полоцка и Полоцкого района.
Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Масочный режим все-таки имеет большое значение, большое значение еще имеет и та ситуация, когда маску носит не один человек, а носят сразу несколько и при этом соблюдают дистанцию.
Лишний раз говорить о вопросах профилактики, наверное, имеет большой смысл, потому что что-то забывается, что-то все-таки жизнь привносит новое, информационное в этот вопрос. И поэтому, конечно, актуализировать вопрос с точки зрения эпидемиологической в данном случае имеет смысл.
Что касается зоны риска из-за коронавируса, то, как отмечают специалисты, она не изменилась. Под ударом находятся и дети. Правда, заболевание они переносят легче и в большей степени являются универсальными переносчиками COVID-19.