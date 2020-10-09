Александр Лукашенко: «переобулись» ведь те, которых я вырастил на своих руках, мы с вами вырастили

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, при подборе кадров должна быть инициативность, активная государственная позиция, способность вести диалог с людьми, а не прятаться от людей, не выпихивать Президента где попало. В каждой деревне, селе, малом, большом, среднем городе и в Минске.

Александр Лукашенко о СМИ: за переобувшихся будут отвечать руководители персонально

Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, – надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А они потом «переобулись» некоторые. И «переобулись» ведь те, которых я вырастил на своих руках, мы с вами вырастили. Поэтому надежность сейчас, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место.