Александр Лукашенко: «переобулись» ведь те, которых я вырастил на своих руках, мы с вами вырастили

Новости Беларуси. 9 октября Президент Беларуси провел совещание с политическим активом и силовым блоком государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 9 октября Президент Беларуси провел совещание с политическим активом и силовым блоком государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, при подборе кадров должна быть инициативность, активная государственная позиция, способность вести диалог с людьми, а не прятаться от людей, не выпихивать Президента где попало. В каждой деревне, селе, малом, большом, среднем городе и в Минске.
Александр Лукашенко о СМИ: за переобувшихся будут отвечать руководители персонально
Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, – надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А они потом «переобулись» некоторые. И «переобулись» ведь те, которых я вырастил на своих руках, мы с вами вырастили. Поэтому надежность сейчас, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место.
Не дорабатывают ректора вузов. В ближайшее время, Игорь Петрович, в течение недели мы должны решить проблему кадровую по таким вузам. Отдельно надо сказать и о профсоюзах, задача которых – защитить человека и, прежде всего, право на труд. В большей части председатели профсоюзных организаций не поддались политическому ажиотажу, они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас. Но есть лидеры, первичек особенно, которые на предприятиях должны были быть на передовой. Некоторые ушли в тень, отдельные спрятались под плинтус.
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