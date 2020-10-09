Из Минска в Гомель. 10 октября в Беларуси пройдёт республиканский автопробег

Новости Беларуси. 10 октября все желающие могут присоединиться к республиканскому автопробегу. Маршрут пройдет через всю Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске прошёл автопробег «За Беларусь». И вот что говорят его участники
Старт будет дан в Минске в 10 утра. Финальной точкой станет центральная площадь Гомеля. Встречать участников будут в Руденске, Марьиной Горке, Осиповичах, Бобруйске и Жлобине. Символической кульминацией автопробега станет остановка в мемориальном комплексе «Ола». Участники почтут память жителей сожженной деревни.