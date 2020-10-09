Из Минска в Гомель. 10 октября в Беларуси пройдёт республиканский автопробег

Новости Беларуси. 10 октября все желающие могут присоединиться к республиканскому автопробегу. Маршрут пройдет через всю Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл автопробег «За Беларусь». И вот что говорят его участники