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Из Минска в Гомель. 10 октября в Беларуси пройдёт республиканский автопробег

09 октября 2020 20:19
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Новости Беларуси. 10 октября все желающие могут присоединиться к республиканскому автопробегу. Маршрут пройдет через всю Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл автопробег «За Беларусь». И вот что говорят его участники

Из Минска в Гомель. 10 октября в Беларуси пройдёт республиканский автопробег-1

Старт будет дан в Минске в 10 утра. Финальной точкой станет центральная площадь Гомеля. Встречать участников будут в Руденске, Марьиной Горке, Осиповичах, Бобруйске и Жлобине. Символической кульминацией автопробега станет остановка в мемориальном комплексе «Ола». Участники почтут память жителей сожженной деревни.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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