Александр Лукашенко о реформе Конституции: диалоговые площадки должны быть, грубо говоря, опущены как можно ниже к народу

Новости Беларуси. Какой должна быть новая Конституция и что делать с широкими полномочиями первого Президента страны? Ответы ищут в регионах, предложения ждут в парламенте, а решать будут на Всебелорусском собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я все больше и больше передаю – в рамках даже этой Конституции – полномочий на губернаторов и на правительство. Постепенно, спокойно, начиная от методов, форм управления до решения земельных вопросов. Мною было поручено, и это уже, я смотрю в средствах массовой информации, исполняется, особенно на западе: в областях, в Минске созданы и расширяются диалоговые площадки по вопросам предстоящей конституционной реформы, иным актуальным проблемам развития страны и регионов.

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Еще раз подчеркиваю: никакой суеты вокруг этого быть не должно. Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, – Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить. Для этого надо создать, прежде всего, оргкомитет, как это у нас бывало, и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью. Исходя из опыта, у нас же не первое это собрание, мы же каждую пятилетку проводим.