Александр Лукашенко о реформе Конституции: диалоговые площадки должны быть, грубо говоря, опущены как можно ниже к народу

Новости Беларуси. Какой должна быть новая Конституция и что делать с широкими полномочиями первого Президента страны? Ответы ищут в регионах, предложения ждут в парламенте, а решать будут на Всебелорусском собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я все больше и больше передаю – в рамках даже этой Конституции – полномочий на губернаторов и на правительство. Постепенно, спокойно, начиная от методов, форм управления до решения земельных вопросов. Мною было поручено, и это уже, я смотрю в средствах массовой информации, исполняется, особенно на западе: в областях, в Минске созданы и расширяются диалоговые площадки по вопросам предстоящей конституционной реформы, иным актуальным проблемам развития страны и регионов.
Читайте также:
Белорусы предлагают внести изменения в нынешнюю Конституцию. О чём они, рассказывает депутат
Что ляжет в основу новой Конституции, и чего ждут депутаты от нового законотворческого сезона? Рассказывает Иван Мамайко
Екатерина Речиц: нынешняя Конституция не исчерпала своего потенциала. Она сохранит свою работоспособность на очень долгие годы
Еще раз подчеркиваю: никакой суеты вокруг этого быть не должно. Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, – Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить. Для этого надо создать, прежде всего, оргкомитет, как это у нас бывало, и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью. Исходя из опыта, у нас же не первое это собрание, мы же каждую пятилетку проводим.
И в свое время Всебелорусское народное собрание, так называемый Съезд народов, спасли страну, когда я его созвал и попросил поддержки у народа через это собрание. И вот тогда пошла реформа, тогда мы приняли новую Конституцию, решили многие вопросы языковые на референдуме. Но все начиналось со Всебелорусского народного собрания. Поэтому диалоговые площадки должны быть, грубо говоря, опущены как можно ниже к народу.