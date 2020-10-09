Александр Лукашенко: многие люди требуют просто жестоко навести порядок. В этой жестокости сегодня нет необходимости

Новости Беларуси. 9 октября глава государства провел совещание с политическим активом и силовым блоком государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 9 октября глава государства провел совещание с политическим активом и силовым блоком государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот теперь все поняли, что такое система госуправления, выстроенная Президентом за четверть века, которая называется вертикалью власти. И та силовая составляющая, которая существует в стране. Ничего силовики сверхъестественного не создали, просто это порядочные, честные, умные люди, которых народ кормил для того, чтобы в трудную минуту всех нас призвать и сказать: «Защитите мир и покой», – что мы и сделали.
Александр Лукашенко: законопослушные люди не должны предъявить нам претензии
Что тут удивительного? Мы выполнили свою работу, выполняем и будем выполнять. Кто скопытится, отведем в сторону.
Многие люди требуют просто жестоко навести порядок. Я хочу просто успокоить людей: в этой жестокости сегодня нет необходимости. Даже в жесткости. Если такая необходимость будет, она немедленно будет задействована. Страну нужно сохранить, если мы не хотим того, что происходит по периметру, начиная от Украины, через Кавказ в Центральную Азию. И то ли еще будет. Поэтому лишней, неадекватной жестокости не надо. Я извиняюсь, конечно, перед частью минчан и прошу их просто потерпеть.
Читайте также:
Александр Лукашенко: белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа
Александр Лукашенко: я хочу, чтобы это все усвоили – не будет у нас другой страны. Не будет, даже не переживайте за это
Александр Лукашенко о ситуации в Кыргызстане: что нас удержало от подобных событий – это вертикаль власти
Говорят про мирный протест, сами занимаются травлей сторонников действующей власти, угрожая расправой военным, госслужащим, семьям и даже детям. Скажу откровенно, мне немало сил приходится тратить на то, чтобы удерживать людей в погонах. Потому что если бы вот по этой формуле военные начали с ними разбираться, то там бы камня на камне не осталось. Кого-кого, но себя они смогут защитить.