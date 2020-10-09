Александр Лукашенко: многие люди требуют просто жестоко навести порядок. В этой жестокости сегодня нет необходимости

Новости Беларуси. 9 октября глава государства провел совещание с политическим активом и силовым блоком государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот теперь все поняли, что такое система госуправления, выстроенная Президентом за четверть века, которая называется вертикалью власти. И та силовая составляющая, которая существует в стране. Ничего силовики сверхъестественного не создали, просто это порядочные, честные, умные люди, которых народ кормил для того, чтобы в трудную минуту всех нас призвать и сказать: «Защитите мир и покой», – что мы и сделали. Александр Лукашенко: законопослушные люди не должны предъявить нам претензии Что тут удивительного? Мы выполнили свою работу, выполняем и будем выполнять. Кто скопытится, отведем в сторону.