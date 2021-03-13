В «Минской лыжне» приняли участие две команды общественного объединения «Патриоты Беларуси»

Новости Беларуси. Среди участников «Минской лыжни» 13 марта сразу две команды, которые снарядило на дистанцию общественное объединение «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Среди участников «Минской лыжни» 13 марта сразу две команды, которые снарядило на дистанцию общественное объединение «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это люди, хорошо известные своими взглядами. Именно они – организаторы автопробегов под девизом «За Беларусь».
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12 марта единомышленники также проехали по улицам Минска под государственными флагами. Конечной точкой маршрута был Купаловский театр. Для участников автопробега организовали специальный показ обновленной «Павлинки».
Напоминаем, театр полгода был с закрытым занавесом. В августе часть труппы покинула его, уйдя в свободное плавание. Теперь на сцене обновленный состав. Это и маститые актеры, и молодежь – студенты Академии искусств и университета культуры, которые стали членами театральной семьи совсем недавно. Более трех сотен зрителей решили поддержать возрожденный театр и еще раз заявить: успех отдельно каждого белоруса и страны в целом в единстве.