В «Минской лыжне» приняли участие две команды общественного объединения «Патриоты Беларуси»

Новости Беларуси. Среди участников «Минской лыжни» 13 марта сразу две команды, которые снарядило на дистанцию общественное объединение «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это люди, хорошо известные своими взглядами. Именно они – организаторы автопробегов под девизом «За Беларусь».

Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»

12 марта единомышленники также проехали по улицам Минска под государственными флагами. Конечной точкой маршрута был Купаловский театр. Для участников автопробега организовали специальный показ обновленной «Павлинки».