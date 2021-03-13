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В Чаусах после ремонта открыли дом семейного типа. Вот эмоции родителей, которые будут воспитывать сразу 9 детей

13 марта 2021 12:09
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Новости Беларуси. В Чаусах после ремонта открыли дом семейного типа. Коттедж Пантелеевых уже стал самым большим в районе. Здесь будут воспитывать сразу девятерых детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чаусах после ремонта открыли дом семейного типа. Вот эмоции родителей, которые будут воспитывать сразу 9 детей-1

Уже опытные родители-воспитатели в районный центр переехали из Могилева. Дом полностью готов для комфортного проживания. Еще до новоселья здесь провели капитальный ремонт от подвала до крыши, закупили современную мебель и бытовую технику. Словом все, чтобы маленькие обитатели коттеджа ни в чем не нуждались.

В Чаусах после ремонта открыли дом семейного типа. Вот эмоции родителей, которые будут воспитывать сразу 9 детей-4

Наталья Пантелеева, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Это огромные изменения в нашей жизни. Все изменилось вообще, с ног на голову перевернулось. Во-первых, количество детей, во-вторых, место жительства. Теперь у нас дом свой и возможность живность всякую завести, и с детьми на улице погулять, все рядышком. Мы рады. Немножко волнительно, конечно, но мы постараемся справиться с возложенной на нас ответственностью.

В Чаусах после ремонта открыли дом семейного типа. Вот эмоции родителей, которые будут воспитывать сразу 9 детей-7

В Могилевской области этот дом семейного типа стал 53-м по счету. Сейчас в регионе около полутысячи детей находятся под вниманием и заботой родителей-воспитателей.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Пантелеева # Фотофакт

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