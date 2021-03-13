С 15 по 18 марта представители Администрации Президента проведут выездные приёмы

Новости Беларуси. Представители законодательной власти продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер Совета Республики Наталья Кочанова уже в будущую среду, 17 марта, проведет личный прием. Попасть на встречу можно по предварительной записи. Прием граждан пройдет с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:30.

Выездные приемы на следующей неделе проведут и представители Администрации Президента. Так, в понедельник, 15 марта, в Кобринском райисполкоме ждут первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова. Во вторник, 16 марта, в Полоцком райисполкоме состоится личный прием граждан помощником Президента – инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем. Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык 17 марта выслушает вопросы и обращения непосредственно в Администрации (по адресу улица Кирова, 43).