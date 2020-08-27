Александр Лукашенко: нельзя ждать, что кто-то выстроится в очередь перед воротами завода и купит продукцию, нужны меры поддержки экспорта

Новости Беларуси. Работа предприятий, обстановка в коллективах и планы на ближайшее будущее. Положение дел в промышленном комплексе Беларуси обсудили 27 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной темой совещания у Президента стала ситуация, сложившаяся на крупнейших белорусских предприятиях. Анализируя работу Минпрома, Александр Лукашенко подчеркнул, что залог высоких экономических показателей – стабильность производственных процессов и спокойствие в коллективах. Александр Лукашенко: вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадётся – Гродненская область уже отойдёт к Польше Сегодня глава государства еще раз вернулся к вопросу наполняемости бюджета. Напоминаем, эта тема обсуждалась накануне во время доклада первого вице-премьера и министра финансов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все прекрасно понимают: чем эффективнее работа промышленных предприятий, тем больше средств поступит в бюджет. А значит, государство сможет профинансировать социальные программы в большем объеме. С министром финансов мы, проанализировав бюджет, не видим проблем с финансированием основных социальных мероприятий, связанных с бюджетом на этот год, в том числе и по заработной плате. В связи с этим стабильная работа промышленности, особенно наших крупнейших предприятий, – краеугольный камень экономики нашей страны.

Нынешний год принес нам, естественно, немало испытаний. Коронавирус, закрывались многие рынки, прекратилось практически полноценное движение капиталов, товаров. И особенно по тем позициям, которые производятся в Беларуси. Сейчас к этому добавилась еще и непростая политическая обстановка, которую, как вы видите, пытаются раскачивать как изнутри, так, к сожалению, и извне. Хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности. Нельзя сидеть и ждать, что к нам кто-то придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию, надо шевелиться самим. Нужны меры поддержки экспорта. Мы их оказываем. Может, еще что-то надо в плане возможного помочь?