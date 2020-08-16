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Александр Лукашенко: они кричат мне: «Уходи!» Не вопрос. Я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть

16 августа 2020 19:21
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Новости Беларуси. В последние дни мы перешли черту. Больше никогда мы не сможем гордиться тем, что не решали судьбу страны на улицах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем, что в протестах у нас не страдали мирные люди. Тем, что не поддались на технологии и не жили по «методичкам». 

Мы на краю пропасти, но еще не поздно сделать шаг назад.   

Александр Лукашенко: они кричат мне: «Уходи!» Не вопрос. Я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть-1

Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.  

Александр Лукашенко: они кричат мне: «Уходи!» Не вопрос. Я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Они кричат мне: «Уходи!» Не вопрос! Слушайте, родные мои, я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть. Четверть века, я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине.  

Не вопрос! Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл.    

Зачем повторять? Я вам напоминаю: нельзя это повторить! Остановитесь, не убивайте свое будущее, будущее своих детей собственными руками.  

Александр Лукашенко: они кричат мне: «Уходи!» Не вопрос. Я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть-7

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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