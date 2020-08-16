Александр Лукашенко: они кричат мне: «Уходи!» Не вопрос. Я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть

Мы на краю пропасти, но еще не поздно сделать шаг назад.

Новости Беларуси. В последние дни мы перешли черту. Больше никогда мы не сможем гордиться тем, что не решали судьбу страны на улицах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем, что в протестах у нас не страдали мирные люди. Тем, что не поддались на технологии и не жили по «методичкам».

Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они кричат мне: «Уходи!» Не вопрос! Слушайте, родные мои, я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть. Четверть века, я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине.

Не вопрос! Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл.