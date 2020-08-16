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Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники

16 августа 2020 11:42
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Новости Беларуси. На площади Независимости в Минске начинается митинг в поддержку безопасности и спокойствия в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники -1

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники -3

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники -5

В белорусскую столицу приехали жители со всех регионов Беларуси. У Дома правительства собралось порядка 25 тысяч человек, которые выступают против развала страны.

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники -8

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня собрались здесь, чтобы выразить свою поддержку главе государства для того, чтобы сохранить нашу страну. Сегодня мы видим, какое сегодня оказывается информационное давление, как действуют на психику, на мозг наших людей, иногда порой мы видим, что люди не способны отличать информацию правдивую от откровенных фейков, на эмоциях начинают действовать. Это, конечно же, приводит к печальным последствиям.

Уверен, сегодня здесь мы покажем свою мощь. У нас нет времени среди недели ходить, топать, хлопать, еще какие-то действия делать. Мы работаем. А работа – это то, что сегодня может спасти нашу страну, потому что это экономика.

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники -11

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники -13

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Вчера увидел пост друга Леши Дзерманта о том, что собирается митинг – за Беларусь, за справедливость. Я эти ценности разделяю, поэтому сегодня пришел.

Еще вчера была куча всяких сообщений: фейк – не фейк. У меня позиция такая, и вчера сформировалась. Если это фейк, я приду, здесь как журналист скажу, что это фейк. Если это не фейк и это митинг за Беларусь, я буду участвовать в митинге за Беларусь.

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники -16

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники -18

Как сообщают наши корреспонденты, поток людей не прекращается.

# Национальная безопасность # общество # Сергей Клишевич # Андрей Кривошеев # Фотофакт

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