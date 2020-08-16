Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники

Новости Беларуси. На площади Независимости в Минске начинается митинг в поддержку безопасности и спокойствия в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусскую столицу приехали жители со всех регионов Беларуси. У Дома правительства собралось порядка 25 тысяч человек, которые выступают против развала страны.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня собрались здесь, чтобы выразить свою поддержку главе государства для того, чтобы сохранить нашу страну. Сегодня мы видим, какое сегодня оказывается информационное давление, как действуют на психику, на мозг наших людей, иногда порой мы видим, что люди не способны отличать информацию правдивую от откровенных фейков, на эмоциях начинают действовать. Это, конечно же, приводит к печальным последствиям.

Уверен, сегодня здесь мы покажем свою мощь. У нас нет времени среди недели ходить, топать, хлопать, еще какие-то действия делать. Мы работаем. А работа – это то, что сегодня может спасти нашу страну, потому что это экономика.