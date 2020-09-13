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Александр Лукашенко: омоновцы до сих пор лежат в госпитале. Поручил Караеву каждого поддержать

13 сентября 2020 17:12
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Новости Беларуси. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения. В двухчасовом разговоре с нашим Президентом журналисты успели задать немало острых вопросов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие из них вполне естественно связаны с положением дел внутри страны.  

Александр Лукашенко: омоновцы до сих пор лежат в госпитале. Поручил Караеву каждого поддержать-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
На сегодня уже синяков нет. А 39 или 40 ребят, которые переломанные, и с позвоночниками переломанными омоновцы до сих пор лежат в госпитале. И сейчас вот поручил Караеву — мы каждого пофамильно их, каждого должны поддержать. А некоторые никогда уже и не встанут.

Вот в чем ситуация. И за что эти ребята пострадали, скажи? За то, что они спасали страну и навели порядок? Наверное, рано вот это так анализировать, как я это сейчас говорю, но это моя боль. Я не могу осудить этих ребят, которые защищали — я так это воспринимаю — не только страну, но и меня.

Александр Лукашенко: омоновцы до сих пор лежат в госпитале. Поручил Караеву каждого поддержать-4

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# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Юрий Караев # Маргарита Симоньян # Антон Верницкий # Роман Бабаян # Евгений Рожков # Фотофакт

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