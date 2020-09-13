Милиционер, который дежурил в ЦИП на Окрестина в ночь с 9 на 10 августа: «Просто физически ни на что не хватало времени»

Новости Беларуси. Съемочная группа Григория Азаренка отправилась на уже ставшее нарицательным Окрестина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 9-11 августа здесь содержалось огромное количество людей, центр стал своеобразным фильтрационным пунктом. Стояла задача отделить просто зевак и несознательных участников от координаторов и провокаторов. Сразу после этого абсолютное большинство отпустили.

– Мы сейчас беседуем с милиционером, который дежурил здесь на этаже в тот период, когда сюда поступало большое количество заключенных, 9-10 числа. Скажите, пожалуйста, в чем ваши обязанности, в чем заключается ваша работа здесь?

– Я ходил по этажу, делал обходы, наблюдал, чтобы никому не было плохо. Если у кого-то было ухудшение физического здоровья, мне надо было доложить сразу в дежурную часть, чтобы вызвали медика. Также если кому-то что-то понадобилось, тоже передать в дежурную часть, чтобы как-то… устранить проблему.