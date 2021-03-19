Бюджет, названия улиц и озеленение. Что обсуждали на внеочередной сессии Совета депутатов в Минске?

Новости Беларуси. Инвестпрограмма Минска увеличена более чем на 6 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В распределение бюджета города внесены изменения. В частности, дополнительное финансирование будет направлено на профилактику и снижение распространения острых респираторных инфекций, озеленение территорий, ремонт улично-дорожной сети. Такие решения в том числе утвердили на 25-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов.

Также внесли необходимые изменения и дополнения в решения, принятые на прошлой сессии. Утвердили план перспективной работы. Основная задача – социальная поддержка минчан. Также будет продолжено строительство и ремонт учреждений здравоохранения и образования. Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год Масштабные работы по благоустройству намечены в парке Дружбы народов и Киевском сквере. Еще один важный вопрос – работа с избирателями. В 2020 году депутаты провели свыше 1 800 личных приемов и прямых телефонных линий. Традиционно минчан больше всего интересует сфера жилищно-коммунального хозяйства: содержание жилфонда, оплата коммунальных услуг, благоустройство придомовых территорий. Все вопросы взяты под контроль.

Роман Никонов, председатель постоянной комиссии по гласности, самоуправлению и правопорядку Мингорсовета:

Особый вопрос занимают те наказы, которые транзитом переходят из одного созыва в другой. Конечно же, к этим наказам нужно достаточно серьезно подходить. Нужно профильным комиссиям и самим депутатам отслеживать свои наказы, понимать причинно-следственные связи, почему так происходит, и активно работать с органами местной исполнительной власти. Традиционно сессии у нас проходят достаточно спокойно. Это следствие того, что перед каждой сессией у нас проходит заседание профильных комиссий. Вот на заседаниях профильных комиссий достаточно, конечно, жарко – там обсуждаются все эти вопросы, принимаются решения. И уже когда на сессию выносятся те или иные вопросы – это уже выверенные, сформулированные и четко обозначенные проблемы и вопросы.