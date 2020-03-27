Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

По его мнению, в ближайшее время, а точнее после выборов, нужно пересмотреть подходы к строительству. Нормы не должны быть избыточными. Но при этом не должна пострадать безопасность людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я поручил, чтобы в течение определенного времени всю нормативно-правовую базу – от инструкций до законов – перелопатили и перешли на европейские стандарты. Слушайте, европейцы – не дураки: строят легко, просто. Вот, пожалуйста – навес. Ну, наверное, европейский стандарт. Все очень просто. Нет, у нас вместо легких конструкций балки, железобетон. Закрыть, перекрыть… И все это было занормировано, все это было в законах.

Пустотой занимались, тратили огромные деньги. Тогда была поставлена задача (наверное, лет 10-12 назад) пересмотреть все законодательство и перейти на лучшие мировые стандарты, чтобы проще было застройщикам, чтобы проще было арендаторам, арендодателям и строителям в том числе. Надо вернуться серьезно к этому вопросу, и не дай бог министерство и Кухарев не смогут нам ответить хоть на один вопрос в плане устранения всяких барьеров, препятствий в строительной отрасли.

Много сделано, я не спорю. Но жалуются, что еще есть ненужные проблемы, которые мы искусственно создаем. Надо раскрепостить людей. Там, где нужно, где угроза жизни человеку, где дети и прочее, жилье, надо строить безопасно. Надо строить и контролировать. Везде это должно быть. Но излишеств быть не должно.